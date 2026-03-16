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Finanzas

Cine en México: 38.5 millones disfrutan de películas cada año

El INEGI revela que el cine es un hábito masivo, pero también evidencia brechas sociales y culturales en el acceso a la cultura

  • 16
  • Marzo
    2026

El cine en México no es solo entretenimiento: es un hábito consolidado que convoca a millones. En conmemoración de la entrega anual de premios número 98 de los Oscar, el INEGI reportó que 38.5 millones de personas de 12 años y más asistieron a la proyección de alguna película u otro material audiovisual durante el último año.

El Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT) 2025 muestra que el cine fue el segundo evento cultural más concurrido a nivel nacional, con 54.2% de asistencia entre quienes participaron en alguna actividad cultural, superado únicamente por las ferias artesanales y gastronómicas (61.7%).

La igualdad en la butaca

La brecha de género en la asistencia es casi inexistente: 55.3% de los hombres y 53.3% de las mujeres acudieron a alguna proyección en el último año. La pantalla grande, a diferencia de la alfombra roja, no discrimina.

Sin embargo, otros factores muestran desigualdades: la escolaridad y la edad influyen directamente en la participación cultural.

Entre quienes cuentan con estudios superiores, 82.8% asistió a algún evento cultural, mientras que el porcentaje cae a 50.2% en quienes tienen educación básica incompleta. Por edad, los jóvenes de 12 a 24 años lideran con 80.9% de asistencia, seguidos por el grupo de 25 a 49 años (71.1%). Las personas de 50 años y más registran solo 47.8%.

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El informe también evidencia que el acceso a la cultura no es igual para todos.

Las personas con discapacidad y los hablantes de lengua indígena registraron los porcentajes más bajos de asistencia cultural, con 48.3% y 48.5%, respectivamente, muy por debajo del promedio nacional de 64.7%.

México también crea cultura

Más allá de consumir cine, los mexicanos participan activamente en la creación audiovisual.

La actividad artística más extendida es tomar fotografías, elaborar videos u otras creaciones audiovisuales, con 61% de participación.

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Esto recuerda que detrás de cada gran película hay millones de personas soñando con contar historias.

No obstante, pese a esta alta producción, la difusión, proyección y exhibición del cine mexicano sigue siendo un reto para la industria.

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Mientras Hollywood celebra a los mejores del séptimo arte, México ya tiene su propio galardón: 38.5 millones de cinéfilos que, función tras función, continúan llenando las salas y manteniendo viva la magia de la pantalla grande.

 

 


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