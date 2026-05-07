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Nuevo León

Reportan una persona sin vida tras operativo en Doctor Coss

Autoridades activaron el Operativo Muralla tras un presunto enfrentamiento en el área rural del municipio de Doctor Coss

  • 07
  • Mayo
    2026

Una persona fue localizada sin vida luego de un despliegue operativo realizado por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Doctor Coss, al oriente del estado de Nuevo León.

El hallazgo se reportó en una zona rural del municipio, específicamente en los caminos que comunican a la comunidad de Serafín con el rancho La Fortuna, donde corporaciones estatales mantenían presencia preventiva.

De acuerdo con los primeros informes, el operativo se habría activado tras el reporte de una situación de riesgo en el área, y posteriormente fue localizada una persona sin signos vitales.

De manera preliminar, se presume que el hecho podría estar relacionado con un posible enfrentamiento, aunque esta versión no ha sido confirmada de manera oficial.

Tras lo ocurrido, las autoridades reforzaron la vigilancia en el sector como parte del Operativo Muralla, implementado en regiones rurales para inhibir actividades delictivas y garantizar la seguridad.

El sitio quedó bajo resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha establecido el móvil del hecho, por lo que las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes


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