Max Verstappen saldrá primero en el GP de Arabia Saudita

El campeón actual de la Fórmula Uno, Max Verstappen, clasificó en la primera posición de la parrilla este viernes para el Gran Premio de Arabia Saudita y con lo que continúa con su impresionante inicio de temporada a pesar de la crisis dentro del equipo Red Bull.

Verstappen fue el más veloz por 0,319 segundos sobre el Ferrari de Charles Leclerc y el Red Bull del mexicano Sergio Pérez quedó 0,016 segundos por detrás.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Verstappen turned on the afterburners in Q3 💪#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/MJlFHG5U7E