Deportes

McLaren conquista el bicampeonato en el Mundial de Constructores

Con el 3-4 logrado en el Gran Premio de Singapur, el equipo "papaya" llegó a 650 puntos, con lo que aseguró el título de fabricantes por segundo año consecutivo

  • 05
  • Octubre
    2025

Aunque la disputa de sus pilotos por el Mundial de Fórmula 1 está siendo muy criticada y cada vez más cerrada, McLaren cerró este 5 de octubre una de las competencias más disparejas en la historia por el campeonato de constructores.

Con el 3-4 logrado en el Gran Premio de Singapur, el equipo "papaya" llegó a 650 puntos, con lo que aseguró el título de fabricantes por segundo año consecutivo y con más del doble de puntos que Mercedes, el segundo puesto.

Este es el décimo campeonato del equipo inglés dentro de la máxima categoría, donde ya se afianzó como el segundo máximo ganador de la historia, solo superado por Ferrari, que tiene 16 títulos, aunque su último fue en el ya lejano 2008.

Durante todo el año la supremacía del MCL39 ha sido casi absoluta, pues Lando Norris y Oscar Piastri solo no han puntuado en tres carreras a lo largo de la campaña, demostrando también la fiabilidad mecánica de este auto que vuela en la pista.

Ahora, McLaren busca cerrar una temporada perfecta, llevándose el 1-2 del Mundial de Pilotos, donde Oscar Piastri todavía lidera con 336 puntos, seguido por su compañero Lando Norris, quien suma 314 unidades.

En puerta está la emocionante "temporada de América", donde se correrán cuatro carreras (Austin, México, Brasil y Las Vegas), todas en pistas muy diferentes y con un público que espera ver un gran cierre de año.


