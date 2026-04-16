Borregos ganan su encuentro… ¡Desde la banca!

Luis Cuenca, entrenador de los Borregos del Tec de Monterrey Campus Toluca, fue quien dominó el encuentro en el que su escuadra derrotó a los Tigres de la UANL.

El coach de Toluca mostró sangre fría para mantener la calma cuando su equipo iba abajo en el marcador y supo realizar cambios oportunos de jugadores que se materializaron en puntos para lograr empatar, tomar la ventaja y finalmente quedarse con el triunfo.

Mientras en la banca se vivía una lucha de estrategias, en la duela, Bryan Lasso de los Tigres mantuvo un pique durante todo el partido contra Brandon Robles, del Tec.

Ambos jugadores miden 1.98 metros de estatura, por lo que las fricciones constantes estuvieron a punto de desbordarse.

El partido comenzó con unos Tigres decididos a ganar, ya que en los primeros cinco minutos llevaban la ventaja de 13-11 y, al finalizar el primer periodo, la mantenían arriba por 24-18.

Sin embargo, los Borregos Toluca se mantuvieron constantes en sus ataques y defensa… y en los primeros cinco minutos del segundo periodo el marcador era de 30-29, aún a favor de los Tigres.

No obstante, el equipo de la UANL no soportó la férrea defensa de los Borregos y cedió la ventaja al finalizar el segundo periodo 40-38.

El juego fue una constante lucha por el triunfo y arrojó 12 cambios de liderazgo en el marcador y cinco empates.

En el tercer cuarto, ambas quintetas mostraron una gran intensidad por ganar el partido, pero el periodo aún mantenía la ventaja para el Tec Toluca por 58-55 sobre la UANL.

El cuarto periodo vivió el momento más intenso del juego y, con cuatro minutos y 52 segundos por jugarse, el marcador era 64-63 a favor de los Borregos.

La intensidad creció aún más porque, faltando cuatro minutos con 18 segundos, los Tigres ya habían retomado la ventaja por 67-64.

Errores del equipo felino le costaron muy caro y, faltando dos minutos y 31 segundos por jugarse, los Borregos recuperaron la ventaja por 68-67. El tiempo avanzó y, con un minuto y 33 segundos por jugarse, los Borregos aumentaron la diferencia a 70-67.

El último minuto fue eterno para ambas escuadras. Faltando 24 segundos con 51 centésimas por jugarse, los Borregos mantenían la ventaja de 75-73. Los Tigres se vieron obligados a cometer faltas para detener el reloj.

Con cinco segundos y 25 centésimas por jugarse, los Tigres tenían la posesión del balón e intentaron empatar el juego, pero finalmente cayeron por marcador de 77-73.

Jonathan Banda, coach de Tigres, decidió arrancar el partido con Julio Rodríguez, Julio César Rodríguez, Alexis Muñoz, René Ramos y Bryan Lasso, mientras que los Borregos comenzaron con Ramses Córdoba, Arath González, Sergio Acosta, Santiago Monroy y Brandon Robles.

Karol Cruz, de Tigres, destacó como el mejor anotador de su equipo con 19 puntos, mientras que Brandon Robles, del Tec, también sumó 19 unidades.

La banca de Tigres aportó 22 puntos, mientras que los jugadores de relevo del Tec contribuyeron con 19.

Comentarios