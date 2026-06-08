'Messi estará para el amistoso contra Islandia': Scaloni

La selección de Argentina recibirá una noticia alentadora a pocos días de su debut en la próxima Copa del Mundo. El entrenador Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi volverá a tener actividad este martes en el encuentro amistoso frente a Islandia, luego de superar las molestias musculares que lo mantuvieron fuera del compromiso más reciente de la Albiceleste.

El capitán argentino no participó en la victoria de su selección por 2-0 sobre Honduras el pasado fin de semana debido a una fatiga muscular y una leve distensión en el isquiotibial izquierdo sufrida durante su último partido con Inter Miami el 24 de mayo.

Messi tendrá minutos antes del debut mundialista

Durante una conferencia de prensa, Scaloni confirmó que el atacante estará presente frente a Islandia, aunque evitó precisar si será titular o comenzará el encuentro desde la banca.

“Messi va a jugar. No sé cuántos minutos, tengo que hablar con él y veremos cuánto tiempo estará para no tener ningún riesgo”.

El técnico explicó que el principal objetivo es que todos los futbolistas lleguen en óptimas condiciones al debut del combinado sudamericano, programado para el 16 de junio frente a Argelia dentro de la fase de grupos.

Argentina afrontará este compromiso como su último ensayo antes del inicio del torneo, por lo que el cuerpo técnico aprovechará para evaluar el estado físico de varios jugadores que se encuentran en proceso de recuperación.

Scaloni actualiza situación de otros lesionados

El estratega también informó que los defensores Nahuel Molina y Gonzalo Montiel ya se encuentran recuperados de sus respectivas lesiones musculares y están disponibles para volver a la actividad. De igual forma, Nicolás Paz dejó atrás un golpe en la rodilla y podrá ser considerado.

Sin embargo, la situación aún requiere seguimiento en otros casos. El arquero Emiliano Martínez continúa recuperándose de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, mientras que Julián Álvarez y Leandro Paredes siguen trabajando por separado debido a una torcedura de tobillo y un desgarro muscular, respectivamente.

Argentina define últimos detalles de su plantel

Scaloni adelantó además que después del amistoso determinará quién ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi, defensor que fue descartado tras sufrir un desgarro muscular.

Con varias piezas recuperándose y la expectativa por el regreso de Messi, Argentina encara sus últimos días de preparación con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a su debut internacional.

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