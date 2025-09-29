Cerrar X
Deportes

Mexicana gana oro y rompe récord mundial en disco F44

Con un lanzamiento de 44.36 metros, la atleta mexicana Osiris Machado se coronó campeona mundial en la prueba de lanzamiento de disco F44

  • 29
  • Septiembre
    2025

Con un lanzamiento de 44.36 metros, la atleta mexicana Osiris Machado se coronó campeona mundial en la prueba de lanzamiento de disco F44, dentro del Campeonato Mundial de Para Atletismo en Nueva Delhi, estableciendo además un nuevo récord de la competencia.

La deportista de 21 años confirmó su condición de favorita tras obtener el bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la categoría F64.

Con este triunfo, superó también la plata que había logrado en el Mundial de Tokio el año pasado.

El podio lo completaron la estadounidense Samantha Heyison, con un lanzamiento de 40.65m para la plata, y la china Juan Yao, quien registró 39.23m y se quedó con el bronce.

Machado dejó atrás la histórica marca de 43.39m que Yao había conseguido en 2015, consolidándose como una de las grandes figuras del para atletismo mundial.


