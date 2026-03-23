Suman 1,535 mexicanos evacuados tras conflicto en Medio Oriente
También anunciaron que ninguna de las personas mexicanas que fueron rescatadas por las rutas seguras ha sufrido lesiones
- 23
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Marzo
2026
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este lunes que la cifra de mexicanos evacuados por el conflicto desatado en Medio Oriente, se elevó a 1,535.
A través de redes sociales, la dependencia informó que estas personas fueron extraídas de países como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin
La @SRE_mx informa este lunes que nuestras embajadas en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de 1,535 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin, sin reporte de daño a la integridad física de alguna o…— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 23, 2026
También anunciaron que ninguna de las personas que fueron rescatadas por las rutas seguras ha sufrido lesiones.
Estas son las líneas de atención para connacionales
A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:
Embajada en Irán
☎️+989121224463
Embajada en Israel
☎️054-316-6717
Embajada en Jordania
☎️0778 00 0494
Embajada en Qatar
☎️3363 4450
Embajada en Arabia Saudita
☎️+966557539374
Embajada en Kuwait
☎️+965 9401 6333
Embajada en EAU
☎️504 54 0273
Embajada en Líbano
☎️03 044 598
Oficina de Representación en Palestina
☎️+972 54 447 0095
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