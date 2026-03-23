Suman 1,535 mexicanos evacuados tras conflicto en Medio Oriente

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este lunes que la cifra de mexicanos evacuados por el conflicto desatado en Medio Oriente, se elevó a 1,535.

A través de redes sociales, la dependencia informó que estas personas fueron extraídas de países como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin

La @SRE_mx informa este lunes que nuestras embajadas en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de 1,535 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin, sin reporte de daño a la integridad física de alguna o… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 23, 2026

También anunciaron que ninguna de las personas que fueron rescatadas por las rutas seguras ha sufrido lesiones.

Estas son las líneas de atención para connacionales

A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:

Embajada en Irán

☎️+989121224463

Embajada en Israel

☎️054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️+966557539374

Embajada en Kuwait

☎️+965 9401 6333

Embajada en EAU

☎️504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

☎️+972 54 447 0095

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