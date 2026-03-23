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Suman 1,535 mexicanos evacuados tras conflicto en Medio Oriente

También anunciaron que ninguna de las personas mexicanas que fueron rescatadas por las rutas seguras ha sufrido lesiones

  • 23
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este lunes que la cifra de mexicanos evacuados por el conflicto desatado en Medio Oriente, se elevó a 1,535.

A través de redes sociales, la dependencia informó que estas personas fueron extraídas de países como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin

También anunciaron que ninguna de las personas que fueron rescatadas por las rutas seguras ha sufrido lesiones.

Estas son las líneas de atención para connacionales

A continuación, te presentamos las líneas de atención a donde se puede solicitar información y apoyo en las distintas representaciones de la autoridad mexicana:

Embajada en Irán

☎️+989121224463

Embajada en Israel

☎️054-316-6717

Embajada en Jordania

☎️0778 00 0494

Embajada en Qatar

☎️3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

☎️+966557539374

Embajada en Kuwait

☎️+965 9401 6333

Embajada en EAU

☎️504 54 0273

Embajada en Líbano

☎️03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

☎️+972 54 447 0095


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