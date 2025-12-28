Mexicano Jaime Jáquez Jr. brilla en paliza del Heat a Pacers

El mexicano Jaime Jáquez Jr. fue uno de los grandes protagonistas en la contundente victoria del Miami Heat por 142-116 sobre los Indiana Pacers, la noche de este sábado 27 de diciembre de 2025 en el Kaseya Center.

Explosión ofensiva del Heat

Miami, que atravesaba una racha complicada tras perder ocho de sus nueve partidos anteriores, mostró una versión arrolladora, especialmente en la segunda mitad.

El Heat firmó 83 puntos después del descanso, un récord de franquicia, incluidos 44 solo en el último cuarto.

Pese a las ausencias de Tyler Herro y Bam Adebayo, el equipo lució dominante y selló su segunda victoria consecutiva.

Noche estelar de Jaime Jáquez Jr.

Jáquez Jr., quien ingresó desde la banca, lideró el ataque con una actuación sobresaliente:

28 puntos (11 de 15 en tiros de campo)

6 rebotes

3 asistencias

73% de efectividad

29 minutos en la duela

El mexicano fue clave para revertir la desventaja al medio tiempo, cuando Indiana se fue arriba 60-59, y comandó el despegue definitivo en el último periodo.

Andrew Wiggins también sumó 28 puntos, formando una dupla letal con Jáquez Jr. desde el perímetro y la pintura.

Además, los suplentes del Heat dominaron con un contundente 60-23 en puntos desde la banca.

Norman Powell aportó 23 unidades, Nikola Jovic registró 19 puntos, siete rebotes y siete asistencias, mientras que Pelle Larsson añadió 16 puntos y siete asistencias.

Pacers se derrumban en la segunda mitad

Por Indiana, Pascal Siakam encabezó la ofensiva con 33 puntos, pero los Pacers cometieron 26 pérdidas de balón y fueron ampliamente superados tras el descanso.

Con este resultado, el Heat mejoró su marca a 17-15, recuperando confianza tras semanas complicadas y reafirmando su capacidad ofensiva cuando más lo necesitaba.

