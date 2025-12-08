México alista tres amistosos fuera de Fecha FIFA rumbo al Mundial

La Selección Mexicana prepara su camino rumbo a 2026, y según fuentes dentro de la Femexfut, alista un tercer amistoso para inicios del año.

La Femexfut ya trabaja en tres partidos amistosos fuera de Fecha FIFA para iniciar el año, con el objetivo de corregir el rumbo antes del debut mundialista ante Sudáfrica el 11 de junio.

Tres rivales en puerta: un mundialista, un repechaje y un europeo eliminado

Cabe señalar que la planificación contempla tres perfiles distintos de rivales:

Una selección de Concacaf ya clasificada al Mundial.

Una selección que disputará el repechaje FIFA hacia 2026.

Un combinado europeo sin opciones de clasificar.

Este último encuentro apunta a realizarse en Querétaro frente a Islandia, una sede que regresaría al mapa del futbol internacional con presencia del Tri en el Estadio La Corregidora.

Portugal y Bélgica: los duelos de élite sí serán en Fecha FIFA

Si bien los tres partidos mencionados serán fuera de calendario oficial, México también enfrentará duelos de alto calibre dentro de Fecha FIFA. La Femexfut ya confirmó que:

México vs Portugal – 28 de marzo, en la reinauguración del Estadio Azteca.

México vs Bélgica – 31 de marzo, en el Soldier Field de Chicago.

Ambas selecciones figuran en el Top-10 del ranking FIFA, lo que representa una prueba de nivel mundial para el cuadro mexicano.

Por otra parte, México encabezará el Grupo A en 2026 junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un europeo por confirmar, entre Macedonia del Norte, Irlanda, República Checa o Dinamarca.

