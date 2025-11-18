México cae 5-0 ante Portugal y queda fuera del Mundial Sub-17

La selección mexicana de fútbol quedó eliminada este martes del Mundial Sub-17 de Catar al caer goleada 5-0 ante Portugal, en un partido marcado por las expulsiones y por fallos defensivos que condicionaron el rumbo del encuentro.

Portugal dominó la posesión desde los primeros minutos y encontró recompensa a su insistencia al 15’, cuando un error de marca derivó en un penalti claro de José Navarro sobre Duarte Cunha. Rafael Quintas convirtió desde los once metros y puso el 1-0 temprano.

La insistencia portuguesa y la presión alta complicaron al Tri, que aun así intentó reaccionar en busca del empate, sin embargo la noche de Navarro se oscureció aún más al 35’, cuando golpeó con el codo en la cara de Bernardo Lima en una jugada a balón parado. Tras revisar el VAR, el árbitro lo expulsó y México se quedó con diez hombres.

Aun así, México resistió el marcador hasta el descanso.

Para la segunda mitad, un golpe tempranero al 48’ desarmó definitivamente al equipo mexicano. Anisio Cabral recibió un pase en profundidad sin marca, dribló al portero Santiago López y firmó el 2-0.

Con la ventaja numérica, Portugal se soltó y generó peligro constante. México rozó el descuento al 70’ cuando Adrián Villa probó desde larga distancia y el balón pasó muy cerca del arco defendido por Romario Cunha.

El cansancio y los espacios defensivos abrieron la puerta a una avalancha portuguesa. En apenas cuatro minutos, Portugal marcó tres goles consecutivos:

Zeega hizo el 3-0 al 81’

Miguel Figueiredo aumentó 4-0 al 84’

Yoan Pereira selló el 5-0 al 85’

La situación empeoró al 88’, cuando el portero Santiago López fue expulsado por derribar a un rival fuera del área. México terminó el partido con nueve futbolistas.

Portugal avanza a cuartos; México, eliminado

Con la goleada, México se despide en octavos de final, mientras que Portugal confirmó su superioridad y avanzó a los cuartos, donde enfrentará al ganador del duelo entre Irlanda y Suiza.

