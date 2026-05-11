México conquista el oro en el Norcea Beach Tour

México firmó una destacada actuación en la segunda etapa del Tour Continental NORCECA de Voleibol de Playa 2026, celebrada en la playa de Güibia, República Dominicana, al conquistar la medalla de oro en la rama varonil y el bronce en la femenil.

La dupla integrada por Inés Lares y Carlos Ayala se proclamó campeona del certamen tras vencer en la final a los cubanos Damián Gómez y Eblis Veranes por 2-1, con parciales de 21-17, 11-21 y 15-7.

El triunfo representa un importante paso para la pareja mexicana, que en la primera etapa del circuito, disputada en Costa Rica, había conseguido la medalla de plata.

Inés Lares y Carlos Ayala se proclaman campeones🥇en Santo Domingo, República Dominicana, luego de vencer 2-1 a los cubanos Gómez/Veranes en una electrizante final. 🇲🇽🥇



👉Susana Torres y Abril Flores subieron al 3er. lugar del podio🥉 pic.twitter.com/iqkjNbBAWr — CONADE (@conadeoficial) May 11, 2026

Antes de llegar a la final, Lares y Ayala también superaron en semifinales a sus compatriotas Miguel Sarabia y Jorman Osuna en un cerrado duelo por 2-1.

Bronce para México en femenil

En la rama femenil, Susana Torres y Abril Flores también llevaron a México al podio al quedarse con la medalla de bronce.

Las mexicanas derrotaron a la dupla anfitriona conformada por Bethania Almanzar y Julibeth Payano por 21-19, 15-21 y 15-10, en un encuentro de alta exigencia.

En su camino al podio, Torres y Flores lograron además una victoria importante sobre las estadounidenses Torrey van Winden y Lindsey Sparks, quienes llegaban como sembradas número uno y campeonas de la primera etapa.

Los resultados fortalecen las aspiraciones de México de cara al proceso clasificatorio olímpico de finales de año, así como su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

La próxima parada del circuito se disputará en Nicaragua del 14 al 18 de mayo, antes de trasladarse a Ciudad Madero, Tamaulipas, del 21 al 25 de mayo.

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