Se adelanta Navidad con... ¿Otra Final Regia?

De cara a la Nochebuena y a la Navidad, la afición regiomontana ya le escribió la carta a Santa Claus para pedirle regalos… y uno de ellos es muy especial: otra Final Regia entre Rayados y Tigres.

Ambos clubes profesionales de futbol de la Sultana del Norte ya han protagonizado tres series por el título, todas ellas en diferentes competencias.

INTERLIGA

La primera Final fue en el Torneo Interliga, que se celebraba en Estados Unidos, y en el cual se luchaba por el boleto para competir en la Copa Libertadores.

En aquella ocasión, el domingo 15 de enero de 2006, en partido único, los de la UANL vencieron 2-1 al Monterrey en la cancha del Home Depot Center de Carson, California.

Ricardo ‘Pepito’ Martínez abrió el marcador para La Pandilla con un golazo al minuto uno de tiempo corrido, pero Walter Gaitán (al 70’) y Néstor Andrés Silvera (al 91’) le dieron la victoria a los felinos.

FICHA

Futbol

Interliga 2006

La Final

Partido único

Tigres 2-1 Rayados

Home Depot Center

Carson, California, EUA

LIGA MX

La segunda fue en la Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. La Ida quedó empatada 1-1 el jueves 7 de diciembre en el Estadio Universitario; Nicolás Sánchez, defensa albiazul, hizo el 1-0 al minuto ocho, pero Enner Valencia, delantero auriazul, emparejó los cartones 1-1 con de penalti ‘a lo Panenka’ al 26’.

La Vuelta fue el domingo 10 de diciembre en el ‘Gigante de acero’; Monterrey se puso adelante 1-0 con golazo de Dorlan Pabón al minuto dos de tiempo corrido, pero los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, le dieron la vuelta al marcador con dianas de Eduardo Vargas (al 30’) y Francisco Meza (al 34’)… para con ello darle el título a ‘La U’.

FICHA

Futbol

Liga MX

Torneo Apertura 2017

Liguilla - La Final

A Ida y Vuelta

Marcador global

Rayados 2-3 Tigres

‘Gigante de acero’

CONCACHAMPIONS

La Final Regia más importante, por ser de carácter internacional, se la llevó La Pandilla al vencer a Tigres en la serie por el título de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2019.

La Ida la ganó 1-0 Rayados con gol del zaguero argentino Nicolás Sánchez, con un golazo de cabeza al 43’.

La Vuelta terminó 1-1, pero con 2-1 a favor de Rayados en el global; el mismo Nicolás Sánchez hizo el 1-0 con gol de penalti al minuto 25; André-Pierre Gignac acercó a los auriazules al 85’… pero no fue suficiente y Monterrey dio la Vuelta Olímpica en su casa y con su gente.

FICHA

Futbol

‘Conca’ 2019

La Final

A Ida y Vuelta

Marcador global

Rayados 2-1 Tigres

‘Gigante de acero’

