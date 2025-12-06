Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_1328e16964
Deportes

Se adelanta Navidad con... ¿Otra Final Regia?

Rayados y Tigres buscan enfrentarse de nueva cuenta en una Final, luego que se han visto la cara en tres series por el título de tres distintos torneos

  • 06
  • Diciembre
    2025

De cara a la Nochebuena y a la Navidad, la afición regiomontana ya le escribió la carta a Santa Claus para pedirle regalos… y uno de ellos es muy especial: otra Final Regia entre Rayados y Tigres.

Ambos clubes profesionales de futbol de la Sultana del Norte ya han protagonizado tres series por el título, todas ellas en diferentes competencias.

INTERLIGA

La primera Final fue en el Torneo Interliga, que se celebraba en Estados Unidos, y en el cual se luchaba por el boleto para competir en la Copa Libertadores.

En aquella ocasión, el domingo 15 de enero de 2006, en partido único, los de la UANL vencieron 2-1 al Monterrey en la cancha del Home Depot Center de Carson, California.

Ricardo ‘Pepito’ Martínez abrió el marcador para La Pandilla con un golazo al minuto uno de tiempo corrido, pero Walter Gaitán (al 70’) y Néstor Andrés Silvera (al 91’) le dieron la victoria a los felinos.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 2.48.00 PM.jpeg

FICHA
Futbol
Interliga 2006
La Final
Partido único
Tigres 2-1 Rayados
Home Depot Center
Carson, California, EUA

LIGA MX

La segunda fue en la Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. La Ida quedó empatada 1-1 el jueves 7 de diciembre en el Estadio Universitario; Nicolás Sánchez, defensa albiazul, hizo el 1-0 al minuto ocho, pero Enner Valencia, delantero auriazul, emparejó los cartones 1-1 con de penalti ‘a lo Panenka’ al 26’.

La Vuelta fue el domingo 10 de diciembre en el ‘Gigante de acero’; Monterrey se puso adelante 1-0 con golazo de Dorlan Pabón al minuto dos de tiempo corrido, pero los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, le dieron la vuelta al marcador con dianas de Eduardo Vargas (al 30’) y Francisco Meza (al 34’)… para con ello darle el título a ‘La U’.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 2.48.00 PM (1).jpeg

FICHA
Futbol
Liga MX
Torneo Apertura 2017
Liguilla - La Final
A Ida y Vuelta
Marcador global
Rayados 2-3 Tigres
‘Gigante de acero’

CONCACHAMPIONS

La Final Regia más importante, por ser de carácter internacional, se la llevó La Pandilla al vencer a Tigres en la serie por el título de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2019.

La Ida la ganó 1-0 Rayados con gol del zaguero argentino Nicolás Sánchez, con un golazo de cabeza  al 43’.

La Vuelta terminó 1-1, pero con 2-1 a favor de Rayados en el global; el mismo Nicolás Sánchez hizo el 1-0 con gol de penalti al minuto 25; André-Pierre Gignac acercó a los auriazules al 85’… pero no fue suficiente y Monterrey dio la Vuelta Olímpica en su casa y con su gente.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 2.48.00 PM (2).jpeg

FICHA
Futbol
‘Conca’ 2019
La Final
A Ida y Vuelta
Marcador global
Rayados 2-1 Tigres
‘Gigante de acero’


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

633d4c79_51d6_428d_8eef_1ac01f70e84c_c3c9c9a7e1
Samuel García acude a sorteo del Mundial 2026
Foto_2_FAC_Operativo_Navidad_Segura_2bdb98af4e
Arranca Juárez operativo de seguridad por Navidad
encendido_pino_nueva_york_a5fd354ad8
Brillan Marc Anthony y Michael Bublé en árbol navideño en NY
publicidad

Últimas Noticias

htbf5hb_4b5076ea2b
Cae 'Danone' jefe de plaza del CJNG en la Zona Norte de Q. Roo
EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T152302_344_71ecc3f68f
T-MEC seguirá porque 'ambas economías se necesitan': Sheinbaum
G7gw2_HR_Ws_AA_Jje2_e6e9d3b41b
Carro bomba deja 2 muertos y 7 heridos en Coahuayana
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
publicidad
×