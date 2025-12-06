Multitudes de la 4T, arriban al Zócalo para respaldar a Sheinbaum

Horas antes del evento previsto en el Zócalo, grupos numerosos comenzaron a reunirse alrededor de la Plaza de la Constitución. Sobre avenida Juárez, cerrada al tránsito, familias y simpatizantes portan banderas y distintivos en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Música oaxaqueña y mensajes en lenguas indígenas

Una banda oaxaqueña interpreta el himno de Morena y música tradicional, mientras mantas en diversas lenguas indígenas expresan respaldo a la mandataria.

Entre los asistentes, jóvenes reconocen programas sociales y rechazan campañas recientes en su contra.

Cerca del Metro Hidalgo, unas 40 personas procedentes de Juchitán afinan su recorrido hacia el Zócalo, encabezadas por Victoriana Méndez Jiménez.

En la Alameda se suma un contingente de Baja California, cuyos integrantes aseguran que buscan demostrar apoyo al proyecto de gobierno.

Entre consignas y banderas, un grupo ondea una manta gigante con la imagen de Sheinbaum mientras corean “Ecatepec” para anunciar la presencia del municipio mexiquense.

El mensaje por los siete años de la transformación

Desde el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a militantes, miembros de su gabinete y ciudadanos a conmemorar siete años de la transformación iniciada en 2018.

Adelantó que su mensaje estará centrado en un balance de los cambios impulsados en este periodo.

Horario aún por definirse

Aunque el gobierno federal no ha confirmado la hora del discurso, eventos similares se han realizado alrededor del mediodía, como parte de las movilizaciones convocadas por el Ejecutivo federal.

