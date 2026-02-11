Franjo von Allmen logra triplete histórico en oro en Milán

El esquiador suizo Franjo von Allmen firmó una actuación histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 al conquistar su tercera medalla de oro en una misma edición, una hazaña que no se veía en el esquí alpino masculino desde hace 58 años.

El atleta de 24 años se proclamó este miércoles campeón olímpico de supergigante (super-G) tras imponerse en la exigente pista Stelvio de Bormio, Italia, con un tiempo de 1:25.32 minutos, superando por 13 centésimas al estadounidense Ryan Cochran-Siegle, quien se quedó con la plata.

El bronce fue para su compatriota Marco Odermatt, a 28 centésimas.

Tres oros en tres carreras

Von Allmen ya había subido a lo más alto del podio en el descenso, primera medalla dorada de estos Juegos, y en la combinada por equipos junto a Tanguy Nef.

Con el triunfo en el supergigante completó un triplete perfecto en sus tres primeras pruebas olímpicas.

Su logro lo coloca en el exclusivo grupo que integran el austriaco Toni Sailer, quien ganó tres oros en Cortina d’Ampezzo 1956, y el francés Jean-Claude Killy, triple campeón en Grenoble 1968.

Hasta ahora, eran los únicos hombres que habían conquistado tres títulos en una misma cita olímpica de esquí alpino.

Cabe recordar que en la época de Sailer y Killy no existía el supergigante como disciplina olímpica, lo que da aún mayor dimensión a la proeza del suizo.

La jornada confirmó el poderío del equipo suizo. Marco Odermatt, considerado el gran dominador del circuito en los últimos años y firme candidato a su quinta Copa del Mundo, tuvo que conformarse con el bronce, aunque sigue ampliando su colección olímpica.

Von Allmen, en cambio, emergió como la gran figura de estos Juegos. Con cinco victorias en la Copa del Mundo antes de esta cita, solo una en supergigante, el joven esquiador ha demostrado sangre fría y una capacidad extraordinaria para rendir bajo presión.

“Von Allmen hizo de Odermatt”, señalaron analistas tras la carrera, aludiendo a la autoridad con la que el nuevo tricampeón olímpico ha dominado las pruebas de velocidad.

