Deportes

Real Madrid y la UEFA anuncian acuerdo que acaba con la Superliga

Real Madrid, UEFA y EFC alcanzan un acuerdo de principios que pone fin a las disputas legales por la Superliga europea 'por el bien del futbol europeo'

  • 11
  • Febrero
    2026

El Real Madrid anunció este miércoles un acuerdo de principios con la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos (EFC, antes ECA) que permitirá resolver las disputas legales derivadas del fallido proyecto de la Superliga europea, marcando el cierre de uno de los capítulos más tensos del fútbol continental en los últimos años.

El club blanco informó que el entendimiento “servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo”, lo que supone en la práctica el final del litigio que aún mantenía abierto con el organismo rector del fútbol europeo.

Fin de un conflicto millonario

Hasta ahora, Real Madrid y los promotores de la Superliga sostenían una demanda contra la UEFA en la que reclamaban 4,500 millones de euros por presuntos daños y perjuicios ocasionados tras el bloqueo inicial del proyecto y las amenazas de sanción a los clubes participantes.

Con el acuerdo oficializado, ambas partes ponen punto final a ese proceso judicial y rebajan la tensión institucional que marcó la relación entre el club merengue y la UEFA desde 2021.

La Superliga fue presentada en abril de 2021 con el respaldo de 12 clubes fundadores: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Juventus, Milán e Inter.

Sin embargo, en cuestión de días los equipos ingleses abandonaron la iniciativa ante la presión de aficionados, autoridades y organismos deportivos.

Posteriormente, se retiraron los clubes italianos y el Atlético de Madrid, quedando únicamente Real Madrid y Barcelona como defensores del proyecto hasta fechas recientes.

El anuncio del club blanco llega pocos días después de que el Barcelona hiciera oficial su salida, una decisión que ya era anticipada en el entorno futbolístico.

Contexto legal europeo

Tras el freno inicial al lanzamiento de la competición, A22 Sports Management, empresa impulsora del proyecto, llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En diciembre de 2023, el tribunal dictaminó que las normas de la UEFA para autorizar nuevas competiciones vulneraban principios de libre competencia dentro de la Unión Europea.

A pesar de ese fallo, el proyecto no logró reactivarse. En octubre de 2025, la UEFA reveló que había sostenido conversaciones informales con A22 para explorar un posible arreglo económico, aunque en ese momento no se alcanzó ningún acuerdo formal.

En el comunicado conjunto, la UEFA, la EFC y el Real Madrid señalaron que el acuerdo se basa en el respeto al mérito deportivo, la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.

"Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", señala el texto.

 


