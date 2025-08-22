MLB lanza campaña sobre peloteros latinos con Lin-Manuel Miranda

La organización de las Grandes Ligas lanzò una nueva campaña para el público latino con vídeos narrados por el actor Lin-Manuel Miranda, en donde celebran la trayectoria de tres estrellas del béisbol: el puertorriqueño Francisco Lindor de los Mets de Nueva York, el dominicano Fernando Tatis de los Padres de San Diego y el venezolano Ronald Acuña de los Bravos de Atlanta.

Los videos de la campaña "El béisbol es otra cosa", serán trasmitidos en diversos medios en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica.

En dichos metrajes se celebra la música, la cultura y a las leyendas del deporte nacional.

Las historias se desarrollan dentro de un espacio tipo galería con un diseño moderno, ambientado con diversas miniaturas detalladas creadas por el artista puertorriqueño Danny Cortés que cobran vida.

En la campaña tambien participan el salsero de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa, el cantante venezolano Beto Montenegro y la influencer dominicana Jess Judith.

Estos ultimos aparecen observando lo que hay en la galería mientras se escucha la narración en inglés y español.

Cada vídeo muestra momentos en la carrera de estos jugadores y se escucha a Miranda hablando sobre estos famosos latinos.

Los aficionados pueden ver los nuevos anuncios en MLB.com/el-beisbol-es-otra-cosa, y en los canales de redes sociales de Grandes Ligas.

Además de esta campaña, la organización lanzará en septiembre un anuncio dirigido en particular a México en donde rendiran tributo al legendario lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, quien falleciò el pasado 22 de octubre desoues de sufrir un colapso multiorgánico.

La campaña tambièn destacará a los actuales jugadores de la MLB nacidos en México, tales como Alejandro Kirk, Andrés Muñoz, Isaac Paredes y Luis Urías,

Esta parte de la campaña sera narrada por la cantante mexicana Melissa Robles.

La MLB presentó “El béisbol es otra cosa” en el 2024 para mostrar cómo muchos aspectos de la cultura latina se manifiestan diariamente en este deporte, resaltando el estilo único que cada cultura aporta al juego.

