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Tamaulipas

Cierre de maquilas golpea comercio en Matamoros

La salida de tres plantas deja más de 3,000 desempleados y provoca desplome de hasta 50% en ventas de restaurantes y negocios locales

  • 02
  • Mayo
    2026

El cierre de al menos tres maquiladoras en la frontera norte de Tamaulipas comenzó a impactar de forma directa en la economía local, con caídas de hasta 50% en las ventas de restaurantes y comercios, derivadas de la pérdida de empleo de más de 3,000 trabajadores.

Las empresas Trico, Tridonex y Cardone dejaron de operar en Matamoros, lo que redujo significativamente el nivel de consumo en la región, señaló la presidenta de la Coparmex local, Dolores Ramírez Andrade. 

Indicó que el sector restaurantero es uno de los más afectados, con disminuciones de entre 40 y 50% en sus ingresos, mientras que otros giros reportan bajas de entre 20 y 30%.

Ante este escenario, el sector empresarial busca mitigar el impacto mediante la creación de bolsas de trabajo para reubicar a los trabajadores despedidos, aunque reconocen que la capacidad de absorción podría ser limitada. 

Por su parte, autoridades laborales informaron que entre 12% y 14% del personal afectado ya logró incorporarse a otras empresas.

Como medida de apoyo, el gobierno estatal implementó la suspensión temporal de pagos de créditos Infonavit y Fonacot para quienes perdieron su empleo, en tanto logran reincorporarse al mercado laboral. 

Mientras tanto, empresarios advierten que la contracción del consumo seguirá presionando a los negocios locales.


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