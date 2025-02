Muchas veces traté de tirar la toalla: ‘Hueso’ Reyes

La historia de Luis Reyes, conocido como El Hueso, es de sueños cumplidos y promesas hechas realidad. Desde sus humildes inicios en los campos de fútbol de Monterrey hasta convertirse en un referente en el balompié mexicano, su trayectoria está marcada por momentos de lucha, apoyo familiar y una determinación inquebrantable.

Con una carrera llena de triunfos y desafíos, el lateral izquierdo ahora vive su sueño de vestir los colores de Rayados, inspirando a una afición y cumpliendo la promesa que le hizo a su abuelo.

La charla inició con la pregunta obligada ¿Quién le puso ‘Hueso’?

“Un amigo de Atlas en la Casa Club, Jair Barraza, yo le puse un apodo que no le gustó, ‘Furcio’, se enganchó y me dijo ‘Hueso’ por lo delgado y se me quedó”.

Oriundo de Monterrey, Reyes Moreno nos habló de sus primeros pasos en el fútbol, “Mi infancia como todo niño fue queriendo ser futbolista, con ese sueño comencé en un equipo, Udinese, jugábamos en El Mezquital; después en las Puentes con el Club Alemania y después el profe Eliseo me invitó a Rayaditos y ahí comencé mi paso por Monterrey”.

Pero tras los sueños e ilusiones de la niñez y juventud, el orgullo del sector de Las Puentes en San Nicolás de los garza, se topó con una cruda realidad, “Es algo inusual en el fútbol mexicano y mundial que alguien debute a los 25 años, pero antes de eso muchas veces traté de tirar la toalla, aunque ahí siempre estuvieron mis padres, mis hermanas. Salgo de Rayados al quedar fuera en un corte y ellos fueron los que me motivaron a seguir luchando”.

El ‘Hueso’ se toma un instante, respira, y prosigue con su relato, “Ya después conozco a la que ahora es mi esposa, nace mi hija, pero antes de que naciera yo quise dejar el fútbol y ponerme a trabajar, ya le había dicho a mi papá, ‘Consígueme para trabajar donde estás tú’, y me dijo, ‘Estás loco, tú quieres ser futbolista’, tenía como 22 años y me dice, ‘Lo sabes hacer muy bien, que te sirvan de motivación tu esposa y tu hija que va naciendo’, y esas fueron palabras que significaron mucho para mí, y para tomar esa decisión de seguir por el camino del fútbol”.

Años después, la historia indica lo que el lateral izquierdo ha logrado, a lo que dice, “Nunca me imaginé que mi carrera fuera a ser así, de campeonatos, de hacer historia en Atlas después de 70 años quedar bicampeón, ahora jugar en el equipo de mi ciudad en el que había dejado cuentas pendientes cuando era niño, regresar, y con esta ilusión de poder darle muchas alegrías a esta afición del Monterrey”.

Ahora, al enfundarse en los colores azul y blanco del Monterrey, Reyes está cumpliendo una promesa sagrada, a su abuelo quien murió hace algunos años, “Hice una promesa que fue algo difícil, fueron minutos antes de que él (Su abuelo) falleciera, lo vine a ver, de hecho él vivía en la colonia Moderna, y le dije que iba a poner su apellido en lo más alto, y me dice por último, ‘Hijo, quiero que algún día juegues en mis Rayados’, y le dije esperemos en Dios, va a llegar el momento en que pueda cumplir esa promesa y después de cierto tiempo aquí estamos”.

Me veo campeón con Rayados

Así mismo, el futbolista de 33 años fue tajante “Me veo campeón con Rayados”, y prosiguió, “Es una ilusión muy grande que tengo, ser campeón aquí en Monterrey, se lo que quiere la afición, lo que quiere la directiva, lo que queremos nosotros y creo que si estamos unidos esas tres partes se va a conseguir y vamos a hacer historia”.

Con respecto a la presión que existe en un club como lo es el Monterrey, ‘Hueso’ dijo no le afecta, “En Atlas teníamos 70 años sin ser campeones, gracias a todos mis compañeros lo conseguimos, se cómo se vive el fútbol acá, de niño lo vivía y la verdad se donde estoy parado, sé como es la afición del Monterrey y voy a trabajar al 100% desde el día uno que llegué para poder jugar, ya sea de suplente o titular, siempre entregado y estar listo para cuando me toque tener minutos”.

Solo en el FIFA jugaba con Ramos

Por último, Luis Reyes habló de jugar a lado de un histórico mundial como Sergio Ramos, “Jamás me imaginé estar con un jugador de ese calibre de compañero, obviamente sin faltarle el respeto a ninguno de mis compañeros, todos son unos cracks, son grandísimos jugadores, pero Sergio Ramos está en otro nivel por lo que ha ganado, donde ha jugado, la verdad es algo lindo que solamente en el video juego FIFA lo podía hacer, a veces escogía al Madrid, y ahora tenerlo de compañero es una ilusión y una motivación extra”.

