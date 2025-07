Lee Elia, expelotero y coach de la MLB, muere a los 87 años

El expelotero y quien fuera el coach de los Chicago Cubs en 1983, quien es recordado por dar una diatriba en contra de los aficionados del equipo, falleció a los 87 años.

Fueron los Philadelphia Phillies quienes dieron a conocer este jueves que su también exmánager falleció este miércoles.

"Elia fue una valiosa contribución para los Phillies durante gran parte de su medio siglo en el beisbol profesional", declaró el equipo en un comunicado.

The Phillies mourn the loss of Lee Elia, who managed the club from 1987-88.



We extend our condolences to Lee’s widow Priscilla and the entire Elia family at this difficult time. pic.twitter.com/QEyeXNoaPF