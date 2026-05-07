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Lista la final de la Conference: Rayo Vallecano vs Crystal Palace

Ambos equipos jugarán la final de la Conference, siendo su primera final europea. Mientras que el Aston Villa jugará su primera final continental en 44 años

  • 07
  • Mayo
    2026

La final de la Conference League de este año será una muy especial.

Y es que este jueves el Rayo Vallecano se impuso 1-0 al Estrasburgo y se coló en el partido por el título, en lo que representa su primera final europea en sus 102 años de historia.

Augusto Batalla aseguró la clasificación del conjunto de Vallecas, al atajar un penal ejecutado por el paraguayo Julio Enciso en el descuento, para preservar el global de 2-0, tras la mínima ventaja obtenida por los rayistas en el encuentro de ida.

Alemao había marcado también el tanto de ese primer encuentro. Al repetir la aportación, se cercioró de dar al Rayo la posibilidad de conseguir un primer título continental el próximo 27 de mayo, cuando enfrente a Crystal Palace en la final que tendrá como sede la ciudad alemana de Leipzig.

Por su parte, "The Eagles" también tendrán la oportunidad de hacerse con su primer título continental, esto después de clasificarse a la final de la Conference tras vencer 2-1 al Shakhtar Donetsk y completar una goleada de 5-2 en el marcador global.

Aston Villa se instala en su primera final europea en 44 años

Un doblete de John McGinn, un tanto de Ollie Watkins y otro de Emiliano Buendía hicieron que el Aston Villa arrollara al Nottingham Forest por 4-0 en la Europa League para alcanzar su primera gran final europea en 44 años.

Los goles de McGinn en la segunda mitad fueron casi idénticos: zurdazos desde el borde del área, que coronaron una actuación dominante en Villa Park en el partido de vuelta de la semifinal, íntegramente inglesa, para deleite de los aficionados, entre ellos el príncipe Guillermo, quien se sumó a cantar “Sweet Caroline” tras el silbatazo final.

El Villa avanzó 4-1 en el global y se enfrentará al Friburgo en la final del 20 de mayo en Estambul.

El club alemán venció 3-1 al Braga, que jugó con 10 hombres, para avanzar 4-3 en el global.

Esta es la primera gran final europea de los "Villanos" desde que se impuso al Bayern Múnich en la Copa de Europa en 1982.

Con estos resultados, la Premier League demostró por qué es considerada la mejor liga del mundo, pues tres de sus clubes competirán por los títulos más importantes de Europa.

Arsenal enfrentará al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League, Aston Villa la Europa League y Crystal Palace la final de la Conference League.

Finales europeas disputadas por Arsenal, Aston Villa y Crystal Palace

Arsenal

CompetenciaAñoResultado
Copa de Europa / Champions League2006Subcampeón vs. FC Barcelona (2-1)
Copa UEFA / Europa League2000Subcampeón vs. Galatasaray (penales)
Copa UEFA / Europa League2019Subcampeón vs. Chelsea (4-1)
Recopa de Europa1980Subcampeón vs. Valencia
Recopa de Europa1994Campeón vs. Parma
Recopa de Europa1995Subcampeón vs. Real Zaragoza
Supercopa de Europa1994Campeón vs. Milan

Total: 7 finales europeas | 2 títulos europeos

Aston Villa

CompetenciaAñoResultado
Copa de Europa / Champions League1982Campeón vs. Bayern Munich (1-0)
Supercopa de Europa1982Campeón vs. FC Barcelona
Copa Intertoto2001Campeón vs. FC Basel
Europa League2026Finalista vs. SC Freiburg (pendiente)

Total: 4 finales europeas | 3 títulos europeos*

*Sin contar la final pendiente de 2026.

Crystal Palace

CompetenciaAñoResultado
UEFA Conference League2026Finalista vs. Rayo Vallecano (pendiente)

Total: 1 final europea | 0 títulos europeos*

*Por ahora.


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