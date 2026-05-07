Lista la final de la Conference: Rayo Vallecano vs Crystal Palace

La final de la Conference League de este año será una muy especial.

Y es que este jueves el Rayo Vallecano se impuso 1-0 al Estrasburgo y se coló en el partido por el título, en lo que representa su primera final europea en sus 102 años de historia.

Augusto Batalla aseguró la clasificación del conjunto de Vallecas, al atajar un penal ejecutado por el paraguayo Julio Enciso en el descuento, para preservar el global de 2-0, tras la mínima ventaja obtenida por los rayistas en el encuentro de ida.

Alemao había marcado también el tanto de ese primer encuentro. Al repetir la aportación, se cercioró de dar al Rayo la posibilidad de conseguir un primer título continental el próximo 27 de mayo, cuando enfrente a Crystal Palace en la final que tendrá como sede la ciudad alemana de Leipzig.

Por su parte, "The Eagles" también tendrán la oportunidad de hacerse con su primer título continental, esto después de clasificarse a la final de la Conference tras vencer 2-1 al Shakhtar Donetsk y completar una goleada de 5-2 en el marcador global.

Aston Villa se instala en su primera final europea en 44 años

Un doblete de John McGinn, un tanto de Ollie Watkins y otro de Emiliano Buendía hicieron que el Aston Villa arrollara al Nottingham Forest por 4-0 en la Europa League para alcanzar su primera gran final europea en 44 años.

Los goles de McGinn en la segunda mitad fueron casi idénticos: zurdazos desde el borde del área, que coronaron una actuación dominante en Villa Park en el partido de vuelta de la semifinal, íntegramente inglesa, para deleite de los aficionados, entre ellos el príncipe Guillermo, quien se sumó a cantar “Sweet Caroline” tras el silbatazo final.

El Villa avanzó 4-1 en el global y se enfrentará al Friburgo en la final del 20 de mayo en Estambul.

El club alemán venció 3-1 al Braga, que jugó con 10 hombres, para avanzar 4-3 en el global.

Esta es la primera gran final europea de los "Villanos" desde que se impuso al Bayern Múnich en la Copa de Europa en 1982.

Con estos resultados, la Premier League demostró por qué es considerada la mejor liga del mundo, pues tres de sus clubes competirán por los títulos más importantes de Europa.

Arsenal enfrentará al Paris Saint-Germain en la final de la Champions League, Aston Villa la Europa League y Crystal Palace la final de la Conference League.

Finales europeas disputadas por Arsenal, Aston Villa y Crystal Palace

Arsenal

Competencia Año Resultado Copa de Europa / Champions League 2006 Subcampeón vs. FC Barcelona (2-1) Copa UEFA / Europa League 2000 Subcampeón vs. Galatasaray (penales) Copa UEFA / Europa League 2019 Subcampeón vs. Chelsea (4-1) Recopa de Europa 1980 Subcampeón vs. Valencia Recopa de Europa 1994 Campeón vs. Parma Recopa de Europa 1995 Subcampeón vs. Real Zaragoza Supercopa de Europa 1994 Campeón vs. Milan

Total: 7 finales europeas | 2 títulos europeos

Aston Villa

Competencia Año Resultado Copa de Europa / Champions League 1982 Campeón vs. Bayern Munich (1-0) Supercopa de Europa 1982 Campeón vs. FC Barcelona Copa Intertoto 2001 Campeón vs. FC Basel Europa League 2026 Finalista vs. SC Freiburg (pendiente)

Total: 4 finales europeas | 3 títulos europeos*

*Sin contar la final pendiente de 2026.

Crystal Palace

Competencia Año Resultado UEFA Conference League 2026 Finalista vs. Rayo Vallecano (pendiente)

Total: 1 final europea | 0 títulos europeos*

*Por ahora.

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