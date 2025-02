Myles Garrett pide su salida de los Browns vía trade

El ala defensiva de los Cleveland Browns y actual Jugador Defensivo del Año de la NFL pidió su salida de la franquicia mediante un comunicado este lunes.

"Aunque me ha encantado llamar a esta ciudad mi hogar, mi deseo de ganar y competir en los escenarios más grandes no me permitirá ser complaciente. El objetivo nunca fue ir de Cleveland a Canton, siempre ha sido competir y ganar un Super Bowl", se leía en el comunicado.

Los rumores sobre su futuro se incrementaron en los últimos meses, después de sus comentarios en los que mencionaba el querer conocer los planes de la temporada baja del equipo después de terminar la temporada con un récord de 3-14, antes de comprometerse por más tiempo en Ohio.

Al jugador le restan dos campañas en la extensión de contrato récord de cinco años y 125 millones de dólares que firmó en 2020, pero no queda más salario garantizado en el pacto.

A finales de diciembre, el ala defensiva mencionó que no quería pasar por otra reconstrucción de la franquicia, que posee la segunda selección global del Draft de 2025.

Garret también aseguró que la temporada 2024 fue incluso más decepcionante que la temporada de 0-16.

De acuerdo a una fuente de ESPN, la postura de Cleveland sobre una posible salida de Garrett no ha cambiado, y se quedaría en la franquicia incluso por una hipotética oferta de dos selecciones de primera ronda.

La temporada pasada, Garrett se convirtió en el primer jugador desde que las capturas se convirtieron en estadística oficial en 1982, en registrar 100 capturas en su carrera antes de cumplir 29 años.

Cleveland seleccionó originalmente a Garrett con el primer turno global del Draft del 2017. Desde su llegada a la liga, las 102.5 capturas de Garrett solo son superadas por T.J. Watt, de los Pittsburgh Steelers (108).

Comentarios