Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
estados_unidos_crece_mas_rapido_que_la_de_otros_paises_ricos_20240214_1754856_8a78a2b8a0
Finanzas

La economía de EUA crece 1.1 % en el tercer trimestre

El PIB de EUA avanzó 1.1 % trimestral y 4.3 % interanual, impulsado por el consumo y el gasto público, según datos oficiales tras el cierre del Gobierno

  • 23
  • Diciembre
    2025

La economía de Estados Unidos registró un crecimiento del 1.1 % en el tercer trimestre del año con respecto al segundo, de acuerdo con los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA).

Se trata del primer informe del producto interior bruto (PIB) divulgado desde septiembre, tras el reciente cierre del Gobierno Federal.

Expansión anual en su nivel más alto desde 2023

En términos interanuales, la mayor economía del mundo se expandió un 4.3 %, un resultado superior a las previsiones de los analistas y el más elevado desde el tercer trimestre de 2023, según el organismo oficial.

usa.jpg

El consumo impulsa el crecimiento

El sólido desempeño económico estuvo respaldado principalmente por el consumo, que avanzó un 3.5 % a ritmo anualizado entre julio y septiembre, reflejando la fortaleza de la demanda interna.

economia.jpeg

Mientras la inversión de capital cayó un 0.3 %, el gasto público aumentó un 2.2 %.

A nivel federal, el desembolso creció un 2.9 % anualizado, con un incremento del 5.8 % en el gasto en defensa, en línea con la política del Gobierno de Donald Trump de reforzar la capacidad militar del país.

Comercio exterior y efecto de los aranceles

Las exportaciones estadounidenses crecieron un 8.8 % en el tercer trimestre, mientras que las importaciones se redujeron un 4.7 %, un comportamiento que apunta al impacto de los llamados “aranceles recíprocos” anunciados por Trump en abril, como parte de su estrategia comercial.

El informe del PIB estaba previsto originalmente para el 30 de octubre, pero el cierre del Gobierno Federal, que se prolongó durante 43 días, del 1 de octubre al 12 de noviembre, impidió la difusión de datos macroeconómicos clave, como la inflación, el empleo, la balanza comercial y el propio PIB.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

drogas_salud_mexico_053adccbcf
Baja consumo de drogas en jóvenes y sube en adultos: Salud
sheinbaum_inversion_2026_d1b8b891c4
Anuncia Sheinbaum inversión récord y proyectos clave para 2026
77b2bc45_ef14_4e7f_b518_7bad2be4fb66_baa079068e
Accidente fatal deja dos muertos en la carretera 57
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_8_cda526700b
Lupita Jones critica a Fatima Bosch por su estereotipo
deportes_nfl_6808bd1ef2
Arranca la semana 17 de la NFL en plena Navidad
avion_marina_semar_estrella_desploma_galveston_texas_295a2f3dec
Padre de menor que falleció en accidente aéreo viaja hacia EUA
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo
publicidad
×