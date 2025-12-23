La economía de EUA crece 1.1 % en el tercer trimestre

La economía de Estados Unidos registró un crecimiento del 1.1 % en el tercer trimestre del año con respecto al segundo, de acuerdo con los datos publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA).

Se trata del primer informe del producto interior bruto (PIB) divulgado desde septiembre, tras el reciente cierre del Gobierno Federal.

Expansión anual en su nivel más alto desde 2023

En términos interanuales, la mayor economía del mundo se expandió un 4.3 %, un resultado superior a las previsiones de los analistas y el más elevado desde el tercer trimestre de 2023, según el organismo oficial.

El consumo impulsa el crecimiento

El sólido desempeño económico estuvo respaldado principalmente por el consumo, que avanzó un 3.5 % a ritmo anualizado entre julio y septiembre, reflejando la fortaleza de la demanda interna.

Mientras la inversión de capital cayó un 0.3 %, el gasto público aumentó un 2.2 %.

A nivel federal, el desembolso creció un 2.9 % anualizado, con un incremento del 5.8 % en el gasto en defensa, en línea con la política del Gobierno de Donald Trump de reforzar la capacidad militar del país.

Comercio exterior y efecto de los aranceles

Las exportaciones estadounidenses crecieron un 8.8 % en el tercer trimestre, mientras que las importaciones se redujeron un 4.7 %, un comportamiento que apunta al impacto de los llamados “aranceles recíprocos” anunciados por Trump en abril, como parte de su estrategia comercial.

El informe del PIB estaba previsto originalmente para el 30 de octubre, pero el cierre del Gobierno Federal, que se prolongó durante 43 días, del 1 de octubre al 12 de noviembre, impidió la difusión de datos macroeconómicos clave, como la inflación, el empleo, la balanza comercial y el propio PIB.

