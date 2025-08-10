Navas hace su debut en casa con Pumas con un empate ante Necaxa

Bajo una intensa lluvia en el Olimpico Universitario, Keylor Navas hizo su debut ante los aficionados de Pumas, en un partido en el que los de la UNAM empataron 1-1 con Necaxa.

El español Rubén Duarte se estrenó como goleador en la Liga MX al abrir el marcador por los locales con un cabezazo cruzado a los 59 minutos.

Diego de Buen, cumpliendo la "ley del ex" emparejó el marcador a los 68, con un disparo cruzado a media altura, para el que Navas no alcanzó a desviar pese a su lance.

En el descuento, el árbitro Guillermo Pacheco Larios fue llamado por el VAR para valorar un potencial penal a favor de Pumas, sin embargo, explicó que la acción de Kevin Rosero no había sido una falta sobre Duarte.

La igualada deja a Necaxa en la septima posición con cinco puntos, mientras que Pumas, con este resultado se ubica en el decimo lugar con cuatro unidades.

En los últimos minutos de la primera mitad se soltó un aguacero que dejó varias zonas del campo encharcadas; para la reanudación, la lluvia dejó de ser intensa, pero el partido sufrió un retraso debido a los trabajos para quitar la mayor cantidad de agua del campo.

Navas no había tenido mayores problemas hasta que De Buen sacó su disparo desde los linderos del área, que se convirtió en el primer tanto que acepta en la Liga MX.

Momentos después de la igualada, Guillermo Martínez tuvo la oportunidad de recuperar la ventaja para Pumas, pero no pudo impactar el balón cuando lo recibió en el área chica con el marco abierto.

Con este partido, Navas defendió por tercera ocasión la portería universitaria, luego de su debut en el torneo con un triunfo de 2-0 como visitantes ante Querétaro el pasado 25 de julio.

Comentarios