Tigres avanza a semifinales tras vencer 5-0 a Xolos

Esta noche Tigres consiguió su pase a Semifinales al vencer 5-0 a los Xolos de Tijuana, 5-3 global. Las anotaciones corrieron a cargo de Nicolás Ibáñez, Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón, además de un doblete de Juan Brunetta.

Los de Guido Pizarro mostraron mejores cosas en el terreno de juego, al desarrollar un vistoso juego de conjunto, donde la velocidad por los costados hizo daño a su enemigo deportivo. Del duelo entre Cruz Azul y Chivas sale su siguiente rival, de pasar los tapatíos, sería Rayados y de avanzar los capitalinos con ellos jugarían la siguiente fase.

Tigres empata en 38 minutos el marcador global

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga Mx y de hacer sonar su ocarina, el Juez Central duranguense Marco Antonio Ortiz Nava, se inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos de Washington Sebastián Abreu Gallo, siendo la localía quienes desde un principio impusieron sus condiciones y buscó ofender la meta defendida José Antonio Rodríguez.

La cancha más pasional de México. 🌋 pic.twitter.com/UZk3z7x8qi — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 30, 2025

Durante los primeros minutos de la justa deportiva, los de la 'U' encontraron en su pradera derecha, la zona por donde cargar su artillería con llegadas a gran velocidad y centros con un gran dejo de peligro que ponían en aprietos la cabaña de los fronterizos, quienes a pesar de su marcada línea de cinco se complicaba en su accionar defensivo.

Y fue a los 15’ de tiempo corrido cuando el zaguero Jesús Garza se interna por el lado derecho de su ataque, envió su centro para que Nicolás Ibáñez conectara de cabeza y mandara guardar el balón en la meta de Tijuana para el 1-0 en favor de los de la 'U'.

La localía no dejaba de ejercer presión en el rectángulo verde de Ciudad Universitaria y no el 2-0 no tardó en llegar, a los 27' de tiempo corrido Juan Brunetta cobra en corto un tiro de esquina, en donde Jesús Garza se interna al área y es derribado por Domingo Blanco y el silbante 'Gato' Ortiz no dudó en marcar la pena máxima. Dos minutos después, el disparo desde los 11 pasos lo realizó Fernando Gorriarán, quien, de derecha colocó el 2-0 en favor de la localía.

¡Brunetta desde los once pasos para marcar el segundo de la noche! pic.twitter.com/WgLKhD9uDh — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 30, 2025

Pero, aún faltaba una anotación para emparejar los cartones en el marcador global y eso lo sabían los dirigidos por el 'Conde' Pizarro, quienes se emplearon a fondo en búsqueda de la proeza.

Esta llegó a los 38' de tiempo corrido por conducto de Brunetta, que, tras 'tejer la trenza' desde el medio campo y luego de un centro de Ángel Correa que conectara de cabeza Nico Ibáñez, de 'testa' Brunetta manda besar las redes del cancerbero Rodríguez para el 3-0 en el duelo y 3-3 en la serie de Cuartos de Final.

El cronómetro indicaba los 45' minutos y el nazareno Ortiz Nava decretó tres minutos de alargue en la batalla, que al cumplirse el agregado se decretó el final de la primera mitad.

Tigres logra su pase a Semifinales

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, tanto Tigres salió con su mismo once a inicial, mientras que Tijuana modificó su planteamiento inicial, al mandar al campo Pablo Ortíz sustituyendo a Alan Vega.

El mandón en el terreno de juego fueron los de amarillo total, quienes no dejaron de ofender la meta de 'Toño' Rodríguez, quien vistió un elegante atuendo en color morado y que 'no veía solo lo duro, sino lo tupido de la artillería universitaria.

Por momentos, los de 'La jauría' se apoderaron del esférico y comenzaron a distribuir el balón por distintas zonas de la cancha hacia su zona de ataque, ya que un solo gol le bastaba para seguir avanzando, siempre y cuando los de la UANL no concretaran su tanto.

A los 59' minutos el 'Conde' Pizarro mandó al rectángulo verde universitario al defensa Joaquim Henrique Pereira en lugar del delantero Nicolás Ibáñez; con la intención de reforzar su medio campo al jugársela con dos contenciones, siendo Fernando Gorriarán y Rómulo quienes ocupen estas posiciones.

A los 66' de tiempo corrido, el jugador Pablo Ortíz comete una falta dentro del área sobre Diego Lainez. El cobro lo realiza Ozziel Herrera quien falla en su cobro al ejecutarlo a la derecha del portero a media altura.

Pero, 'esto no se acaba, hasta que se acaba' y, a los 74' de tiempo corrido, Ozziel Herrera se saca la espina, con un remate de cabeza luego de un 'traka-traka' en el área anidar el balón en el marco enemigo para el 4-0 en favor de los de la 'U'.

El ambiente en la tribuna del coso nicolaíta era espectacular, con porras, cánticos y encendiendo la luz de su celular hacían de esta justa un verdadero festín que era una locura.

El reloj marcaba los 90' minutos y el nazareno Marco Antonio Ortiz Nava consideró añadir cuatro minutos más de reposición en el encuentro. Los felinos intentaron en distintos momentos incrustar el balón en la meta de los fronterizos, pero Juan Pablo Vigón puso cifras definitivas, un contundente 5-0. Ya terminado el tiempo añadido y luego de una trifulca se escuchó el silbatazo final por parte del Juez Central.

Comentarios