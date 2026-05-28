'Tenemos que replantear modelo de movilidad': Canaco Monterrey

El crecimiento acelerado de la zona metropolitana de Monterrey está impulsando a empresas y autoridades a replantear el modelo de movilidad urbana, con estrategias que van desde la ampliación del transporte público hasta la implementación de traslados privados para trabajadores en zonas industriales y periféricas.

Para Jaime Herrera Casso, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey, la entidad atraviesa una etapa clave para corregir el rezago histórico en infraestructura de transporte y construir un sistema más eficiente.

"Estuvimos mucho tiempo sin construcción de líneas de transporte público como el metro. Ahorita empezamos a cubrir ese déficit”, señaló en entrevista exclusiva con El Horizonte, durante el 3.er Conversatorio Espacio Público y Economía Sustentable.

El líder empresarial destacó que el Instituto de Movilidad cuenta actualmente con herramientas y tecnología que podrían generar mejoras importantes en los próximos años, siempre y cuando exista continuidad entre administraciones.

“Si esto se mantiene en sexenios o en periodos de administración futura, la movilidad va a mejorar sensiblemente”, afirmó.

Mientras se fortalecen los proyectos públicos, diversas empresas han comenzado a asumir parte de la solución mediante la contratación de transporte para sus empleados, principalmente en áreas alejadas del centro metropolitano.

Herrera explicó que esta medida busca mantener la productividad y facilitar el acceso al empleo.

“Hemos tenido que subsidiar la falta de un transporte público más eficiente en aras de tener productividad dentro de los procesos de la empresa”, comentó.

Asimismo, consideró que reducir los tiempos de traslado tendría un impacto positivo tanto en la calidad de vida como en el desempeño laboral de los trabajadores.

Una persona que hace dos horas al trabajo y dos horas a su casa va a llegar agotada “Le estamos quitando cuatro horas efectivas del día”, expresó.

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