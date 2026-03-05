Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Fortalece UANL monitoreo sísmico con red en Monterrey

La información obtenida servirá para actualizar reglamentos de construcción, atlas de riesgo y mejorar la planeación urbana

  • 05
  • Marzo
    2026

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) presentó la Red Acelerográfica del Área Metropolitana de Monterrey (RAAMM), un sistema integrado por ocho estaciones que permitirá monitorear en tiempo real la actividad sísmica en la zona urbana y generar información clave para la toma de decisiones en materia de protección civil y construcción.

¿Para qué servirá la Red Acelerográfica del Área Metropolitana de Monterrey?

Durante la presentación, el rector Santos Guzmán López señaló que esta red fortalecerá el registro y análisis de los fenómenos sísmicos, al proporcionar datos precisos sobre el comportamiento dinámico de los suelos durante un terremoto.

La información obtenida servirá para actualizar reglamentos de construcción, atlas de riesgo y mejorar la planeación urbana en una región con más de 5.3 millones de habitantes.

Colaboración científica entre UANL y CICESE

La RAAMM es resultado de la colaboración entre la UANL y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), con el objetivo de fortalecer la generación de información científica sobre la actividad sísmica en el área metropolitana.

¿Dónde están ubicadas las estaciones sísmicas?

Las ocho estaciones acelerográficas están ubicadas en distintos puntos del área metropolitana:

  • CICESE Monterrey, en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (Apodaca).
  • Preparatoria 1 (Apodaca).
  • Preparatoria 8 (Guadalupe).
  • Preparatoria 9 (Monterrey).
  • Preparatoria 23 (Santa Catarina).
  • Preparatoria 25 (General Escobedo).
  • Preparatoria Técnica Pablo Livas (Monterrey).
  • Instituto de Ingeniería Civil (San Nicolás de los Garza).

Prevén ampliar la red de monitoreo sísmico

Además, se proyecta ampliar la red con nuevas estaciones en otros municipios del estado, en coordinación con el Servicio Sismológico Nacional, con el fin de fortalecer el monitoreo sísmico y la generación de información científica para la región.


