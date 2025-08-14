Cerrar X
deportes_nfl_mensajes_6527465c2f
NFL refuerza mensajes de justicia social en sus partidos

Los 32 equipos de la NFL mostrarán frases como 'Acabar con el racismo' o 'Elegir el amor' en las zonas de anotación durante la temporada 2025

Equipos de NFL pintarán mensajes de justicia social en las zonas de anotación

Después de concluir su sexta temporada con su mensaje de justicia social en campos de la NFL, la liga anunció que los 32 equipos presentarían un mensaje en la zona de anotación en casa a lo largo de la temporada.

Las franquicias podrán elegir entre cuatro opciones: "Acabar con el racismo", "Detener el odio", "Elegir el amor" o "Inspirar el cambio". Una vez más, "Se necesita de todos".

El mensaje estará colocado en la zona de anotación opuesta para todos los equipos; el único cambio con respecto a la temporada pasada es que "Inspirar el Cambio" fue reemplazada por "Votar".

Dichos mensajes complementarán otras campañas con causas de la liga, como Salute to Service y Crucial Catch, que también aparecerán en las zonas de anotación durante semanas elegidas durante la temporada.

En los siete partidos internacionales repartidos en Brasil, Irlanda, Reino Unido, Alemania y España, la NFL usará "Acabar con el Racismo" junto con "Se Necesita de Todos" y este se colocará en la parte trasera de las zonas de anotación.

El actual monarca de la liga, los Philadelphia Eagles, presentará "Elegir el amor" para su partido inaugural el 4 de septiembre de la temporada contra los Dallas Cowboys.

Dicha frase fue introducida en 2022 y ha sido adoptada por los Bills tras un tiroteo que mató a diez personas en un supermercado de Buffalo, Nueva York.

Por su parte, los jugadores nuevamente tendrán la opción de mostrar uno de los cinco mensajes en sus cascos esta temporada.


