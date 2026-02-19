Norchad Omier será el primer nicaragüense en jugar en la NBA

Nicaragua tendrá a su primer representante en la NBA.

Y es que este jueves el ala-pívot Norchad Omier habría firmado un contrato con Los Angeles Clippers después de su estancia en los Cleveland Charge, sucursal de los Cavaliers en la NBA G-League.

Omier, de 24 años y que promedia 20 puntos por juego, con 12,1 rebotes, 2,9 asistencias, 1,2 robos y 17 doble-doble en 20 apariciones con Cleveland.

Pese a que es prácticamente un hecho, aún falta el anuncio oficial, por lo que solo es cuestión de tiempo para que el nicaragüense comparta vestuario con la estrella de la NBA Kawhi Leonard.

Además, Omier se convertiría en el primer jugador de baloncesto nacido en Nicaragua que juegue en la NBA.

Omier, que fue convocado al pasado juego de estrellas de la NBA G-League, fue la figura más destacada de la selección de Nicaragua en la AmeriCup y en la primera ventana de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027.

Durante ese mismo año fue elegido por la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN) como el Atleta Profesional del 2025 en Nicaragua.

