Norris y Piastri lideran las prácticas libres del GP de Arabia

Lando Norris y Oscar Piastri, pilotos de McLaren, dominaron las prácticas libres del Gran Premio de Arabia Saudita 2025 en el circuito de Yedda.

En la segunda sesión (FP2), Norris marcó el mejor tiempo con 1:28.267, superando a Piastri por 0.163 segundos, quien registró 1:28.430. En la tercera práctica (FP3), Norris lideró nuevamente con 1:27.489, seguido de cerca por Piastri con 1:27.513, a solo 0.024 segundos.

The final top 3️⃣ from FP2 👊



McLaren take the top two positions in second practice 💨#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/XvQY67SHDZ