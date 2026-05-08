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Deportes

Estudiante de la UANL conquista oro… ¡Con sus puños!

Gerardo Treviño, alumno de FACDyC, se coronó campeón de box en la categoría de los 75 a 81 kilogramos, en los Campeonatos Nacionales Universitarios

  • 08
  • Mayo
    2026

De niño se inició en las artes marciales, pero hace unos años dio un giro al boxeo y ahora puede presumir de una medalla de oro en los Campeonatos Nacionales Universitarios.

Gerardo Treviño se coronó campeón en la categoría de los 75 a 81 kilogramos, en la justa celebrada en Saltillo, Coahuila.

Estudiante de sexto semestre en FACDyC (Facultad de Derecho y Criminología de la UANL), Treviño revela lo que hay detrás de una presea dorada.

“Detrás de esta medalla hay mucha disciplina y constancia. “Fueron muchos sparrings, días de entrenamiento y sacrificios, pero al final todo valió la pena”, expresó el estudiante que cursa el sexto semestre.

El deporte siempre ha sido parte de la vida de Gerardo.

“Llevo cinco años en el boxeo, aunque siempre he llevado una vida deportiva. Desde niño practiqué artes marciales y, a los 17 años de edad, decidí entrar al boxeo porque buscaba un deporte más demandante y que llevara la disciplina a otro nivel”, dijo el pugilista de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El boxeo se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Antonio Narro, en Coahuila, a donde se dieron cita los mejores boxeadores universitarios.

Gerardo le dedica su triunfo a su familia, pero también a la Facultad de Leyes, donde ha recibido apoyo total.

“La Facultad me ha apoyado con buen equipo deportivo, instalaciones de calidad para entrenar y también con alimentación, que es una parte fundamental dentro del deporte. Es un logro que me lo dedico a mí mismo, por todo el esfuerzo y sacrificio que puse en este torneo. También a mi familia y al Licenciado David Castillo (Coordinador de FACDyC), por sus mensajes de apoyo y la motivación que me brindó”, dijo el medallista de oro.


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