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Deportes

Objetivo de las Lechuzas de Leyes: alzar el vuelo

La Facultad de Derecho y Criminología se medirá a la Facultad de Organización Deportiva en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass de la UANL, a las 19:00 horas

  • 18
  • Marzo
    2026

Las renovadas Lechuzas de Leyes quieren volar alto en la Liga Intrauniversitaria 2026 de futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Este miércoles a las 19:00 horas, las Lechuzas de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDyC) se medirán a los Guerreros Aztecas de la Facultad de Organización Deportiva (FOD) en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass.

Ambas escuadras cayeron en la Jornada Cero, por lo que buscarán enderezar el camino en la naciente temporada de Novatos.

Leyes ha fortalecido su staff de coacheo con entrenadores de probada experiencia como Alejandro “El Tigre” Nava, Alejandro García, Iván Peña y Aldair Vázquez. 

Otro duelo interesante para este miércoles será el que sostengan los Castores de la Facultad de Ingeniería Civil (FIC), quienes recibirán en casa a los Bicampeones Osos de la Facultd de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME).

Preparatorias

En actividades de Prepas, los Multicampeones Águilas de la Prepa 9 chocarán ante los Diablillos de la Prepa 1.

Ficha

Futbol americano
Liga Intrauniversitaria
UANL 2026
Temporada regular
Jornada 1
Lechuzas Vs. Guerreros
Estadio Gaspar Mass
19:00 horas - Hoy


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