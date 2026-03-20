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Deportes

‘Vuelan alto’ las lechuzas: vencen a Guerreros

La Facultad de Derecho se impuso 16-0 a la Facultad de Organización Deportiva, en duelo de futbol americano celebrado en el Estadio Gaspar Mass de la UANL

  • 20
  • Marzo
    2026

Guiadas por una sólida defensa, las Lechuzas de Leyes se apuntaron su primer triunfo de la temporada 2026 en la Liga Intrauniversitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Leyes de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDyC) se impuso 16-0 a los Guerreros Aztecas de la Facultad de Organización Deportiva (FOD), en duelo celebrado en el Estadio Gaspar Mass.

Las lechuzas no permitieron puntos a sus rivales, pero además aportaron puntos con un par de safeties. 

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El duelo siempre estuvo controlado por leyes y su dominio se vio reflejado en el marcador con anotaciones de Julio Alonso y Daniel Rodríguez.

“Me gustó la actitud de los jugadores; la ofensiva la dominamos por juego terrestre, fuimos una defensa agresiva que también sumó puntos, aunado a los equipos especiales que nos pusieron en una posición cómoda para poder tener el dominio del partido”, expresó el coach Alejandro Nava. 

Las Lechuzas jugarán la próxima semana ante las Víboras de Medicina.

Rescatan triunfo

Cuando la sorpresa parecía rondar, los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) vinieron de atrás para superar 12-10 a los Castores de Ingeniería Civil.

Daniel Castillo anotó en pase para arrebatarle el triunfo a unos Castores que estuvieron cerca de “dar la campanada”.

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