ONU pide a FIFA permitir jugar a la selección afgana femenina

El relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, pidió a la FIFA que permita la participación de la selección femenina afgana de fútbol en torneos internacionales, luego de que la Alianza por el Deporte y los Derechos denunciara la discriminación que sufren las jugadoras, exiliadas desde 2021 tras la toma del poder por los talibanes.

Desde que los talibanes recuperaron el control de Afganistán en agosto de 2021, la mayoría de las jugadoras de la selección huyeron del país, ya que el régimen prohíbe a las mujeres practicar deporte.

A pesar de su condición de refugiadas, la FIFA no ha permitido que el equipo compita sin el reconocimiento de la Federación Afgana de Fútbol, actualmente bajo el control del gobierno talibán.

