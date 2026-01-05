Impulsa Nava transformación urbana de Santa Catarina

Con el objetivo de transformar la imagen de Santa Catarina y elevar la calidad de vida de sus habitantes, el alcalde Jesús Nava Rivera puso en marcha un programa integral de rehabilitación urbana que abarca desde bacheo intensivo hasta la reforestación de espacios públicos.

Bajo la consigna de darle un "nuevo rostro" a Santa Catarina, el munícipe encabezó personalmente las brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos en diversos sectores, destacando que para este 2026 la prioridad de su administración será el mantenimiento y la recuperación de la infraestructura municipal.

Durante la jornada, el edil participó activamente en los trabajos realizados en el sector El Lechugal, donde supervisó y ejecutó labores de bacheo en calles y avenidas principales para mejorar la movilidad.

También deshierbe, retiro de maleza y aplicación de pintura en señalética y plazas.

Se hicieron campañas de descacharrización para eliminar focos de infección y basura de los hogares y reparación de alumbrado público para mayor seguridad de los peatones.

En El Lechugal, Nava dialogó con los residentes, quienes se sumaron a la causa plantando y adoptando árboles, asumiendo el compromiso de cuidar estos nuevos pulmones urbanos en sus plazas locales.

“En este 2026 vamos por la rehabilitación de espacios y la mejora en la imagen urbana de Santa Catarina. Esto implica un trabajo constante en bacheo, limpieza de camellones y la reparación de luminarias para que nuestras familias vivan mejor”, afirmó el alcalde.

Al finalizar las labores de limpieza, Nava destacó el esfuerzo del personal de Servicios Públicos, quienes operan en una modalidad de 24/7 para atender los reportes ciudadanos.

Asimismo, aprovechó el recorrido para escuchar las inquietudes directas de los vecinos, reafirmando su compromiso de mantener un gobierno cercano a la comunidad.

Comentarios