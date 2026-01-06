Fernando Carrillo revela romance con Delcy Rodríguez

El actor venezolano Fernando Carrillo sorprendió al revelar que tuvo una relación sentimental con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, y por desaprobar el actuar de Estados Unidos.

La declaración se dio en uno de los programas de Chilevisión, en el que Carrillo no solo confirmó el vínculo amoroso, sino que aseguró que ella ha sido el gran amor de su vida.

Durante el programa, el galán de telenovelas fue consultado sobre las acusaciones a Delcy Rodríguez, de quien se dice que podría haber tenido un papel en la destitución de Maduro.

“Imposible, si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente.

“Ya la historia delatará a los traidores; yo estoy en total desacuerdo con esa opinión que tratan de imponer los medios de comunicación, totalmente falso; la conozco muy bien a la vicepresidenta y hoy primera presidenta de Venezuela, la conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por ahí”, afirmó.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando se le preguntó directamente si había existido una relación amorosa.

“Así es, tres años, la mujer más inteligente, y hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida, sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a sus amigos... Uno está con grandes mujeres en la vida, inteligente y triunfadora (...), hará lo que sea más beneficioso para los venezolanos”, expresó.

