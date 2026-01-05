Sufre mujer amputación en accidente en carretera libre a Saltillo

Una tarde de viaje terminó en tragedia, luego de que una joven de 21 años sufriera la amputación de su pie izquierdo tras la volcadura del tráiler en el que viajaba como acompañante sobre la carretera libre Monterrey-Saltillo.

El siniestro se registró alrededor de las 16:30 horas a la altura del kilómetro 47, en territorio del municipio de Santa Catarina, lo que desencadenó una intensa movilización de los cuerpos de auxilio y el cierre total de la vía en dirección hacia Coahuila.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad de carga pesada era conducida por un hombre identificado como David, de 34 años.

Presuntamente, al tomar una curva a exceso de velocidad o por una falta de pericia, el chofer perdió el control del volante, provocando que el tractocamión terminara volcado sobre su costado.

En la cabina lo acompañaba su pareja, identificada como Alexandra, de 21 años, quien debido a la magnitud del impacto y la forma en que colapsó la estructura de la unidad, resultó con la grave lesión que derivó en la pérdida de su extremidad.

Al sitio arribaron de inmediato elementos de Protección Civil de Santa Catarina (Jaguares) y rescatistas de García, quienes brindaron los primeros auxilios a la joven y la trasladaron de emergencia a un hospital cercano para su atención especializada.

El accidente provocó que la vialidad en el sentido hacia Saltillo fuera clausurada por completo.

Las maniobras para retirar la unidad pesada y limpiar el combustible derramado tomaron al menos seis horas.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que las grúas trabajaron en la zona para liberar la carpeta asfáltica.

