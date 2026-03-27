Tigres pierde ventaja y juego frente a Borregos Puebla

En un cierre de alto dramatismo, Tigres de la UANL dejó escapar una ventaja importante y terminó cayendo 78-75 ante Borregos del Tec Campus Puebla, en un duelo que se definió en los últimos minutos y que mantuvo la incertidumbre hasta el silbatazo final.

El partido vivió sus momentos más intensos en el tramo definitivo. A falta de cinco minutos, el marcador estaba igualado a 70 puntos, reflejo de un choque parejo en el que ninguno de los dos equipos lograba imponer condiciones.

La paridad se mantuvo conforme avanzó el reloj: con dos minutos y 49 segundos por jugarse, el empate persistía en 73 unidades, y poco después, a dos minutos y 20 segundos del final, el tablero seguía nivelado a 75.

Fue en los últimos 44 segundos cuando el conjunto poblano logró tomar la delantera 77-75, ventaja que resultó definitiva en medio de constantes pausas, faltas estratégicas y una tensión creciente en la duela que se trasladó también a las gradas.

Tigres tuvo en sus manos la oportunidad de igualar el marcador a 16 segundos del final, pero Julio Rodríguez falló dos tiros libres que habrían cambiado el rumbo del encuentro.

En la siguiente posesión, los Borregos aprovecharon la presión felina y ampliaron la diferencia desde la línea de castigo. Aunque Tigres intentó responder con dos disparos de tres puntos en los últimos instantes, ambos fueron errados, sellando así la victoria para Puebla.

Desde el inicio, el encuentro se caracterizó por su intensidad, contacto físico y constante alternancia en el dominio del marcador.

El registro de 10 cambios de liderato y 10 empates da cuenta de un partido disputado en cada posesión, donde los ajustes tácticos y la ejecución fueron determinantes.

Borregos tomó una ligera ventaja en el primer cuarto, que cerró 28-27, aprovechando su efectividad en la pintura y transiciones rápidas.

Para el segundo periodo, Tigres reaccionó bajo el liderazgo de Juan Ibáñez, quien ordenó el ataque y permitió a los felinos darle la vuelta al marcador para irse al descanso con ventaja de 49-47.

El tercer cuarto representó el mejor momento para el conjunto regiomontano. Con una defensa más agresiva y mayor control del ritmo, Tigres logró ampliar la diferencia hasta 67-59, lo que parecía encaminarlo a una victoria relativamente controlada.

Sin embargo, el inicio del último cuarto cambió por completo el rumbo del partido. Tigres sufrió una desconcentración que fue capitalizada por Borregos, quienes remontaron una desventaja de 11 puntos con una racha ofensiva efectiva y ajustes defensivos que frenaron a la ofensiva felina.

En cuestión de minutos, el marcador volvió a emparejarse a 70, dando paso a un cierre de alta tensión.

En el duelo estratégico desde las bancas, el entrenador de Borregos, Sebastian Sucarrat, logró ajustar en los momentos clave, particularmente en la defensa perimetral y en la gestión de las últimas posesiones, lo que terminó inclinando la balanza a favor de su equipo.

En el plano individual, Karol Cruz fue el mejor anotador de Tigres con 14 puntos, mientras que Iván Bernal lideró a los Borregos con 16 unidades.

La aportación de las bancas también jugó un papel relevante en el desarrollo del encuentro, con 31 puntos para Puebla y 30 para Tigres, reflejando la profundidad de ambos planteles.

El resultado deja a Tigres con un sabor amargo tras haber tenido el control del juego durante varios lapsos, mientras que Borregos supo aprovechar sus oportunidades en el momento decisivo para concretar una remontada que terminó por definir el encuentro a su favor.

Más allá del marcador, el partido dejó claro el nivel de competitividad entre ambos equipos, en un enfrentamiento que combinó intensidad, ajustes tácticos y un cierre que se resolvió por detalles.

Comentarios