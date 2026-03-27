Volaris aprueba fusión con Viva para crear nuevo grupo aéreo

Volaris anunció la aprobación de su fusión con Viva Aerobús tras una asamblea general con sus inversionistas.

Fue el pasado 18 de diciembre cuando se dio a conocer el acuerdo entre ambas compañías para crear el grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controlada, con el objetivo de aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en el país y el extranjero.

En el informe publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, Volaris explicó que la asamblea alcanzó un quórum del 93.7%, con el 91.8% del capital social en circulación de la compañía “votando a favor de la combinación de negocios propuesta con Grupo Viva Aerobus, sin votos en contra y el resto en abstención”.

La aprobación de estas resoluciones por parte de los accionistas, señaló Volaris, “representa un hito importante en la transacción propuesta” con Viva Aerobús, “para crear un grupo de aerolíneas con una base más sólida y eficiente”, esto para “expandir el transporte aéreo y fortalecer la conectividad en México y a nivel internacional”.

Volaris dijo que continuará trabajando para “concretar la transacción, sujeta a las autorizaciones regulatorias y a las condiciones de cierre correspondientes”.

"Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas", dijo Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris en diciembre pasado.

La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no solo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales, añadió Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva.

Viva es una aerolínea que nació en Monterrey, Nuevo León, en 2006.

Por ello, dicha plaza es el centro de operaciones más importante de la compañía (hub de conectividad), consolidándose desde 2017 como su base con el mayor número de rutas directas.

Al cierre de 2025, la aerolínea opera más de 60 destinos desde sus diversas bases, manteniendo a Monterrey como su eje estratégico principal para rutas nacionales e internacionales.

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