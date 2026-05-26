Son hermanos, pero serán rivales… ¡En una gran final! 

La final de la categoría Bantam de la Monterrey Football League (MFL) tendrá su epicentro en la familia García Álvarez.

El choque entre Potros de la colonia Anáhuac y Avispones de San Pedro pondrá frente a frente a los hermanos Juan Carlos y Alberto.

El coach “Caballo” es el coordinador ofensivo del club Avispones, mientras que “Termi” se desempeña como entrenador en jefe con Potros.

Ambos comparten su amor por el futbol americano, trabajan juntos en el programa de Auténticos Tigres y, por si fuera poco, son fieles aficionados de los Vaqueros de Dallas.

Tienen mucho en común, pero el próximo viernes serán rivales.

“Es muy estratega, una persona muy organizada, excelente persona con jugadores y su staff de coaches; un gran ser humano”, dice Alberto de su hermano mayor.

Del otro lado también existe respeto y admiración.

“Admiro mucho su liderazgo; sabe ajustar su plan de juego sobre la marcha. Siempre una final a cualquier nivel es bonita y gratificante, pero que sea un pleito casero le pone más sazón”, expresa Juan Carlos.

Tal como ocurrió con la familia Kelce hace unos años en el Super Bowl, en que Travis y Jason se enfrentaron, la señora Lulú Álvarez está en una encrucijada.

“Como mamá, mi mayor victoria no está en el marcador, está en verlos convertidos en excelentes coaches apasionados por lo que hacen. Quiero que disfruten el juego, que den todo en el campo; que gane quien gane, yo ya lo hice con ellos. Y, sobre todo, que el amor de hermanos esté por encima de cualquier rivalidad”, dijo la orgullosa mamá.

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