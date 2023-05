Pato O’Ward vuelve a pisar el podio en Indianápolis

El piloto regiomontano Patricio O’Ward subió al podio por tercera ocasión en esta nueva temporada de la IndyCar tras quedar en el segundo puesto en el Gran Premio de Indianápolis.

Tras una excelente participación al remontar tres posiciones durante la carrera, Pato logró quedar en segundo lugar solo por detrás del español Alex Palou en el GP de Indianápolis.

Con este resultado, el piloto mexicano sumó su podio número 16 dentro de su carrera en la IndyCar.

