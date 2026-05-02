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Paulo Strehlke es de plata en la Copa del Mundo de Golfo Aranci

Su desempeño le permitió consolidarse entre los mejores nadadores de aguas abiertas del evento, destacando por su resistencia y estrategia.

  • 02
  • Mayo
    2026

El nadador mexicano Paulo Strehlke obtuvo la medalla de plata en la Copa del Mundo de aguas abiertas en Golfo Aranci, Italia, resultado que lo coloca como uno de los referentes nacionales en esta disciplina a nivel internacional.

La competencia, correspondiente al circuito mundial, reunió a atletas de alto nivel en aguas de Cerdeña, donde el mexicano logró subir al podio en una de las pruebas más exigentes del calendario.

¿Cómo fue la actuación de Paulo Strehlke?

Strehlke firmó una actuación sólida a lo largo de la prueba, manteniéndose dentro del grupo puntero y definiendo posiciones en los tramos finales para asegurar el segundo lugar.

Su desempeño le permitió consolidarse entre los mejores nadadores de aguas abiertas del evento, destacando por su resistencia y estrategia en condiciones abiertas.

¿Cómo fue la competencia en Golfo Aranci?

La etapa de Golfo Aranci, en Italia, forma parte de una de las paradas clave del circuito mundial, donde se enfrentan atletas de distintas selecciones nacionales en pruebas de resistencia en mar abierto.

Las condiciones del recorrido y el nivel de competencia exigieron una ejecución táctica precisa, donde el mexicano logró mantenerse competitivo hasta el cierre.

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