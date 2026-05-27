Crystal Palace derrota al Rayo Vallecano y conquista la UECL

Crystal Palace escribió la noche más importante de su historia al conquistar la UEFA Conference League 2025-2026 después de derrotar 1-0 al Rayo Vallecano en la final disputada en el Red Bull Arena de Leipzig.

El conjunto inglés levantó así el primer título europeo de toda su existencia gracias a una anotación del delantero francés Jean-Philippe Mateta, quien apareció en el momento decisivo para darle al club londinense una coronación histórica.

Mateta definió una final cerrada en Leipzig

La final tuvo un arranque equilibrado y con pocas oportunidades claras de gol. Durante gran parte del primer tiempo, tanto Crystal Palace como Rayo Vallecano apostaron por el orden defensivo y la intensidad en el mediocampo.

El marcador se rompió al minuto 51. Adam Wharton sacó un potente disparo de larga distancia que fue rechazado por el arquero argentino Augusto Batalla, pero el rebote quedó dentro del área y Mateta reaccionó rápidamente para empujar el balón al fondo de la red.

El delantero francés volvió a aparecer en un partido clave y cerró el torneo con una actuación decisiva para el Palace.

Las estadísticas reflejaron una final muy disputada

Aunque el Rayo Vallecano tuvo mayor posesión en algunos tramos del encuentro, Crystal Palace mostró mayor contundencia en los momentos importantes.

El equipo inglés terminó imponiéndose en efectividad ofensiva y logró sostener la ventaja gracias a una sólida actuación defensiva liderada por Marc Guéhi y Joachim Andersen.

Adam Wharton también fue una de las figuras del encuentro. El mediocampista regresó al once titular después de molestias en el tobillo y terminó siendo determinante en la jugada del gol.

Por parte del conjunto español, la ocasión más clara llegó en la primera mitad, cuando Alemão desvió una volea que pasó apenas a un costado del poste tras un centro de Pep Chavarría.

Crystal Palace incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja poco después del 1-0, cuando Yeremy Pino ejecutó un disparo que se estrelló en ambos postes antes de salir.

Oliver Glasner se despide con otro título histórico

La final también representó el último partido de Oliver Glasner como entrenador del Crystal Palace. El técnico austríaco anunció meses atrás que dejaría el club al finalizar la temporada y terminó despidiéndose con un nuevo campeonato internacional.

Desde su llegada en febrero de 2024, Glasner transformó al Palace en uno de los proyectos más competitivos del futbol inglés reciente.

Bajo su dirección, el equipo conquistó:

FA Cup 2025

Community Shield 2025

UEFA Conference League 2026

La conquista europea además aseguró al club un lugar en la próxima edición de la UEFA Europa League.

Crystal Palace consolida la mejor etapa de su historia

Durante muchos años, Crystal Palace fue un equipo acostumbrado a pelear por la permanencia en la Premier League. Sin embargo, en apenas dos temporadas logró convertirse en protagonista dentro de Inglaterra y ahora también en Europa.

El título de Conference League convirtió al Palace en el tercer club inglés en ganar la competición desde su creación y consolidó el dominio reciente de los equipos de la Premier League en torneos continentales.

Tras el silbatazo final, jugadores y aficionados celebraron una coronación histórica en Leipzig, mientras el Rayo Vallecano cerró con tristeza la primera final europea de toda su historia.

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