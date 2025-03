Piloto mexicano Santiago Ramos gana la Sprint de Australia en F3

Aunque la afición mexicana vive un gran vació en el regreso de la Fórmula 1 ya sin Checo Pérez en la parrilla, dentro de las categorías inferiores, específicamente la Fórmula 3, un compatriota logró darle una alegría a toda la gente con su triunfo en la carrera Sprint del Gran Premio de Australia.

El piloto nacido en Guadalajara, Jalisco, se llevó un contundente triunfo en la Sprint de Australia, siendo este su primer tirunfo en F3 y el primer corredor mexicano que celebra en lo más alto del podio en esta categoría.

"VAMOS!!!" 🗣️



That first win feeling for Santiago Ramos 🙌#F3 #AusGP pic.twitter.com/Ux4w9CiKz8