Polémica por supuesto 'doble toque' sacude al curling olímpico

Canadá venció 8-6 a Suecia en los Juegos de Invierno, pero acusaciones de trampa y advertencias por lenguaje inapropiado encendieron el duelo

  • 14
  • Febrero
    2026

El ambiente tradicionalmente sereno del curling se tensó en los Juegos Olímpicos de Invierno tras un cruce de acusaciones entre Canadá y Suecia.

Durante la victoria canadiense 8-6 en la fase de todos contra todos, el sueco Oskar Eriksson señaló un presunto “doble toque” del canadiense Marc Kennedy, es decir, tocar nuevamente la piedra tras haberla soltado. La acción habría ocurrido cerca de la línea de hog, lo que generó reclamos inmediatos.

Kennedy, de 44 años y con cuatro participaciones olímpicas, negó tajantemente cualquier infracción y respondió con insultos audibles en la pista. “No me gusta que me acusen de hacer trampa después de 25 años en el circuito”, afirmó tras el partido.

El organismo rector, World Curling, informó que sostuvo conversaciones con el equipo canadiense y emitió una advertencia verbal por el lenguaje empleado, además de advertir que futuras conductas inapropiadas podrían derivar en sanciones, incluida una posible suspensión.

Según el reglamento, la piedra debe lanzarse utilizando el mango y soltarse antes de llegar a la línea de hog. Aunque las repeticiones parecían mostrar un contacto adicional, el curling olímpico no utiliza revisión por video y las decisiones arbitrales son definitivas.

Tras las quejas iniciales, un oficial vigiló los lanzamientos canadienses durante varios ends sin detectar nuevas infracciones. Además, a partir de la siguiente sesión, dos oficiales supervisarán los lanzamientos en los cuatro partidos programados.


