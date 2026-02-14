Mansfield da el golpe y elimina al Burnley en FA Cup

El Mansfield Town protagonizó la gran sorpresa del sábado en la FA Cup al eliminar 2-1 al Burnley FC en Turf Moor.

El conjunto de la League One remontó tras ir abajo en el marcador por el tanto de Josh Laurent al minuto 21. Rhys Oates igualó poco después del descanso y Louis Reed selló la victoria al 80’, desatando la euforia visitante y agravando la complicada temporada del Burnley.

El City cumple sin brillo

El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, evitó sorpresas ante el Salford City, aunque sin la contundencia de rondas previas.

Un autogol tempranero encarriló el partido y el segundo tanto cayó hasta el minuto 81. El Salford, copropiedad de David Beckham y Gary Neville, resistió más de lo esperado en el Etihad.

West Ham sufre en la prórroga

El West Ham United necesitó tiempos extra para superar 1-0 al Burton Albion, que forzó la prórroga antes de ceder con un gol al 95’.

En otros resultados, el Norwich City venció 3-1 al West Bromwich Albion, mientras que el Southampton FC superó 2-1 en tiempo extra al Leicester City.

