Lasse Gaxiola cumple su sueño olímpico en Milano-Cortina 2026

El deporte mexicano vivió un momento inédito este 14 de febrero de 2026 con el debut de Lasse Gaxiola en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde se convirtió en el atleta más joven del país en competir en una justa invernal.

Con apenas 18 años el esquiador alpino participó en la prueba de slalom gigante masculino disputada en la pista Stelvio de Bormio, una de las más exigentes del circuito.

Gaxiola finalizó en la posición 53 con un tiempo total de 2:48.08, completando ambas mangas en su estreno olímpico.

Una actuación sólida en su estreno

En su primer descenso, el mexicano registró un tiempo de 1:27.23, que lo colocó en el puesto 56 provisional.

Pese a los nervios propios de su primera experiencia olímpica, logró mantener el control en la pista y aseguró su participación en la segunda manga.

En la bajada definitiva mejoró su desempeño al marcar 1:20.85, para un acumulado de 2:48.08, escalando tres posiciones en la clasificación final.

“Fue una locura llena de baches y súper largo, yo estaba muy nervioso. Una vez que empujas fuera de la puerta de salida la adrenalina se apodera de ti y fue muy divertido. Es una locura esquiar con ella”, declaró tras la competencia.

Primera dupla madre-hijo en la historia olímpica mexicana

El momento fue aún más especial porque Lasse compartió esta edición olímpica con su madre, Sarah Schleper, quien disputa su séptima participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno y es la competidora más veterana del esquí alpino femenino.

¡México vuelve a brillar en el deporte internacional! 🇲🇽⛷️

Con apenas 18 años, Lasse Gaxiola logra una hazaña extraordinaria al convertirse en el atleta olímpico más joven que ha representado a México en unos Juegos de Invierno.

El talentoso esquiador, hijo de Sarah Schleper…

Madre e hijo se convirtieron en la primera dupla en competir juntos en la misma edición de unos Juegos Olímpicos de Invierno, tanto en la historia olímpica internacional como en la mexicana.

Schleper, quien anteriormente representó a Estados Unidos antes de hacerlo por México, ha sido pieza clave en la formación de su hijo. “Mi mamá me ha enseñado todo lo que sé sobre esquí”, ha reconocido Gaxiola.

Formación de alto nivel

Ligado al esquí desde la infancia, Lasse recibió formación de entrenadores de élite como Erich Sailer, quien en su trayectoria trabajó con campeonas olímpicas como Lindsey Vonn y Julia Mancuso, además de la propia Schleper.

También entrenó con el equipo de Seiser Alm, en Italia, y disputó su primera competencia oficial de la FIS en 2024 en Perito Moreno, Argentina.

Conoce a Lasse Gaxiola 🇲🇽



Lasse ha estado inmerso en el mundo del Esquí desde pequeño, su papá es Federico Gaxiola (entrenador mexicano) y su mamá Sarah Schleper (siete veces olímpica).



Desde pequeño ha tenido Esquís, incluso formó parte de un recorrido de Copa del Mundo…

Entre sus resultados destacados figuran un 12º lugar en un eslalon en Vail y un tercer puesto en slalom gigante en Aspen dentro de la categoría Entry League FIS.

Su nombre rinde homenaje al campeón olímpico noruego Lasse Kjus.

