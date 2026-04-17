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¿Premio o castigo para Tigres, por ir a ‘semis’ de ‘Conca’?

Se le avecina una intensa carga de partidos a los felinos: 5 juegos en 20 días (tres de Liga y 2 de Conca)… y si califican a Liguilla, vendrán dos duelos más

  • 17
  • Abril
    2026

Pareciera que Tigres, por avanzar a la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, debería tener algún privilegio tanto en la Liga MX como en la “Conca”… ¡Pero no!

A los felinos se les viene una intensa carga de partidos por seguir vivos en ambas competencias.

Y es que los dirigidos por Guido Pizarro tendrán juegos en fin de semana y a mitad de semana, mínimo, en las siguientes tres semanas.

En Liga MX, las Fechas 15, 16 y 17 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 se disputarán en una semana, porque habrá jornada doble de mitad de semana.

Y enseguida viene la participación de los auriazules en “Semis” de la Concachampions, con duelos a mitad de semana… y en fin de semana celebraría los juegos de Liguilla de la Primera División del futbol mexicano, en caso de llegar a la Fiesta Grande.

Mínimo, los de la UANL deben disputar cinco juegos más: ante Necaxa y Atlas de visita, y frente a Mazatlán en “El Volcán”, en la Primera División del futbol mexicano... y dos ante Nashville de la Major League Soccer (MLS), en la antesala de la Gran Final del torneo alterno de la zona.

Y si los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, califican a la postemporada, mínimo, tendrán dos cotejos más de la ronda de Cuartos de Final.

Y contando…

Ficha

Fútbol - Liga MX
Torneo Clausura 2026
Fase regular - Fecha 15
Necaxa vs. Tigres
Estadio Victoria
Aguascalientes
17:00 horas - Sábado
Azteca 7

Entérate

  • Estos son los cinco juegos oficiales que tienen en puerta los Tigres de la UANL:
  • Torneo Clausura 2026, Jornada 15: Necaxa vs. Tigres, Estadio Victoria, mañana sábado
  • Torneo Clausura 2026, Jornada 16: Atlas vs. Tigres, Estadio Jalisco, miércoles 22 de abril
  • Torneo Clausura 2026, Jornada 17: Tigres vs. Mazatlán, Estadio Universitario, sábado 25 de abril
  • ‘Conca’ 2026, ‘Semis’ Ida: Nashville vs. Tigres, Geodis Park, del 28 al 30 de abril*
  • ‘Conca’ 2026, ‘Semis’ Vuelta: Tigres vs. Nashville, Estadio Universitario, del 5 al 7 de mayo*

(*) Aún no se definen fechas y horarios, pero serían en esos días.


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