Prepárate para las peleas de artes marciales mixtas en 2026

El 2026 será un año interesante para los aficionados al deporte de las artes marciales mixtas porque están en puerta varios eventos a realizarse, como peleas de box, MMA, Muay Thai y Kickboxing, que presentará SPF Championship en la Sultana del Norte.

Paulatinamente ha ido creciendo el roster de peleadores para cada competencia que se organiza.

“La respuesta ha sido increíble. Sentimos que es un evento muy único, difícil de replicar, porque son muchas las cosas que tienen que alinearse para que se dé la experiencia completa. Además, es algo muy especial ver a tus amigos o conocidos dentro del ring y poder apoyarlos. Creemos que esa conexión emocional es lo que hace que el proyecto siga creciendo”, añadió.

“Estoy muy satisfecho con el nivel y, sobre todo, con la seriedad con la que se toman cada pelea. No es sólo subirse al ring: viven el proceso completo como lo haría un peleador profesional. Entrenan en campamento, siguen dietas, cortan peso y se comprometen al 100 por ciento. Todo eso es parte de la pelea y demuestra el nivel que existe dentro del proyecto”, puntualizó.

La entrevista con Angel Huerta

¿Cómo inicia el proyecto SPF Championship?

“El proyecto de SPF Championship fue fundado por mí y mi socio Eduardo de León como un proyecto de pasión. Siempre me han gustado las artes marciales mixtas y he estado muy involucrado en ese mundo. Mi meta personal es algún día poder trabajar dentro de la UFC, y comenzar a hacer estos eventos se convirtió en el primer paso de un camino largo para poder lograrlo”.

¿Cuál es el objetivo de este proyecto?

“El objetivo principal es darle visibilidad al mundo de las artes marciales mixtas y a las diferentes disciplinas que existen, como el boxeo, kickboxing, muay thai y MMA. Creo firmemente que el deporte de combate es una herramienta de vida: te enseña a defenderte, a controlarte y a desarrollar disciplina. SPF Championship nace como un espacio para que todos los que entrenan tengan un lugar donde demostrar sus habilidades”.

¿Cómo comienza tu gusto por esta disciplina deportiva?

“Mi gusto por las artes marciales comenzó desde mi infancia, principalmente por influencia de mi papá, que siempre fue un gran fan de la UFC. Ese mundo siempre estuvo presente en mi entorno y, conforme fui creciendo, fui entendiendo mejor lo que representaban estas disciplinas y todo lo que implican”.

¿Cuántos eventos han realizado y en qué lugar?

“Hasta ahora hemos realizado tres eventos: uno en 2024, cuando comenzó el proyecto, y dos en 2025. Todos se han llevado a cabo en el recinto Cosmo San Pedro, ubicado en Centrito Valle”.

¿Cómo fuiste contactando a los peleadores?

“Al inicio comenzamos contactando a amigos y conocidos para ver quién estaría interesado en formar parte del proyecto. Poco a poco fuimos creciendo nuestro roster de peleadores y hoy, cada vez que lanzamos una convocatoria, se suma más gente interesada en participar”.

¿Cómo has visto la respuesta de los aficionados?

“La respuesta ha sido increíble. Sentimos que es un evento muy único, difícil de replicar, porque son muchas las cosas que tienen que alinearse para que se dé la experiencia completa. Además, es algo muy especial ver a tus amigos o conocidos dentro del ring y poder apoyarlos. Creemos que esa conexión emocional es lo que hace que el proyecto siga creciendo”.

¿Qué eventos tienen programados para este año?

“De manera tentativa tenemos planeados cuatro eventos para este año. Ya lanzamos la convocatoria oficial y próximamente estaremos anunciando fechas y todos los detalles”.

¿Qué premios otorgan a los ganadores?

“Contamos con un esquema de pagos que motiva a los peleadores a involucrarse en todo lo que rodea al evento, no solo el día de la pelea. Sin embargo, el premio más grande es convertirse en SPF Champion dentro de tu categoría de peso”.

¿Hasta dónde quieres llevar este proyecto?

“Este año queremos darlo todo: organizar grandes eventos, construir peleas de alto nivel y ver hasta dónde podemos llevar esta idea. Nuestro objetivo es crecer paso a paso y seguir elevando la calidad de cada edición”.

¿Qué te ha parecido el nivel de los peleadores?

“Estoy muy satisfecho con el nivel y, sobre todo, con la seriedad con la que se toman cada pelea. No es sólo subirse al ring: viven el proceso completo como lo haría un peleador profesional. Entrenan en campamento, siguen dietas, cortan peso y se comprometen al 100 por ciento. Todo eso es parte de la pelea y demuestra el nivel que existe dentro del proyecto”.

¿Qué te han comentado los peleadores de este proyecto?

“La respuesta ha sido muy positiva desde el primer evento. Muchos peleadores regresan y quieren volver a subirse al ring. No es una experiencia que se viva una sola vez; para varios se ha convertido en algo que ya forma parte de su vida y de su calendario anual”.

¿Algo que desees agregar?

“No se pierdan los eventos que estaremos realizando este año. Este proyecto no se construye de un día para otro; requiere tiempo, esfuerzo, lágrimas y mucha pasión. Estamos profundamente agradecidos con todas las personas y marcas que nos han apoyado en este camino. Gracias a ellos ha sido posible hacer realidad SPF Championship. Prometemos que en cada evento podrán ver una evolución constante”.

