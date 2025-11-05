Presenta Selección Mexicana jersey oficial para el Mundial 2026

La Selección Mexicana presentó oficialmente su nuevo uniforme adidas para el Mundial 2026, donde será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Dicha presentación se realizó este miércoles 5 de noviembre, desatando debate inmediato entre aficionados y expertos.

Tras casi tres años de ausencia, el color verde vuelve a dominar la indumentaria nacional, marcando el cierre del ciclo de uniformes en negro y tonos alternativos.

Con esta decisión, el Tri busca reconectar con su identidad histórica y con los símbolos que lo acompañaron durante décadas.

Inspirado en Francia 98 y el Calendario Azteca

El nuevo jersey rinde homenaje a la camiseta utilizada en el Mundial de Francia 1998, una de las más recordadas por los aficionados.

En el pecho destaca un gran Calendario Azteca, símbolo del orgullo cultural y la herencia prehispánica de México.

Detalles en rojo y blanco adornan el cuello y las mangas, mientras que la frase “Somos México” aparece en la parte posterior, reflejando unidad y sentido de pertenencia.

El uniforme se completa con shorts blancos y medias rojas, retomando el equilibrio clásico del tricolor.

Cabe señalar que el diseño contó con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para el uso del emblema prehispánico.

México, anfitrión y protagonista en 2026

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio con el partido inaugural en el renovado Estadio Azteca y culminará el 19 de julio en Nueva York. México albergará 13 partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, incluyendo el repechaje internacional.

